22. Giełda Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego już wkrótce!

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 09:30 – 14:00 w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US przy ul. Mickiewicza 64. Na studentów i absolwentów czekać będzie 34 uczestników, w tym 25 wystawców, którzy zaprezentują swoje oferty na stacjonarnych stoiskach.

Giełda Pracy to nie tylko rozmowy przy stoiskach, ale także dawka praktycznej wiedzy. W programie przewidziano warsztaty prowadzone przez liderów rynkowych:

Porady, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas rekrutacji do sektora finansowego

Zamknięte zajęcia na temat odporności psychicznej i rezyliencji w biznesie

Na stronie internetowej wydarzenia można wcześniej zapoznać się z wizytówkami wystawców, a studenci US mają unikalną szansę zapisania się na konkretne rozmowy rekrutacyjne jeszcze przed startem imprezy. Dodatkowo, przed, w trakcie oraz po Giełdzie, doradcy zawodowi US czekają na osoby, które chcą profesjonalnie sprawdzić swoje CV lub określić predyspozycje zawodowe.

Wydarzenie wykracza poza mury uczelni

Już 23 marca o godzinie 12:00 w mediach społecznościowych wyemitowana zostanie debata pt. „Co słychać na rynku pracy?”.

Tradycją Giełdy jest konkurs na „Najsympatyczniejszego Pracodawcę”. To uczestnicy wydarzenia zdecydują w głosowaniu, który z wystawców wykazał się największą otwartością i z którym rozmawiało się najlepiej.

Szczegóły, linki do zapisów oraz pełna lista wystawców dostępne są TUTAJ.