Brutalny napad na kuriera. Sprawcy zostawili go skrępowanego na pace

Brutalny rozbój na kurierze

Przerażające sceny rozegrały się 24 czerwca 2025 roku, gdy dostawca rozwoził paczki. Z policyjnych ustaleń wynika, że nagle osaczyło go dwóch agresorów. Bandyci zastraszyli ofiarę przedmiotem łudząco przypominającym broń, grożąc odebraniem życia.

Złodzieje zrabowali ofierze komórkę, klucze do furgonetki, służbowy czytnik i kilka tysięcy złotych. Następnie skrępowali kuriera zwykłą taśmą izolacyjną, po czym uwięzili go w przestrzeni ładunkowej samochodu.

– Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała trwających poniżej siedmiu dni, jednak sposób działania sprawców wskazuje na wyjątkową brutalność i determinację – podkreśla prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia za rozbój w Świnoujściu

Świnoujscy śledczy przesłali już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Mariusz K. oraz Oskar L. staną przed wymiarem sprawiedliwości za kwalifikowany napad rabunkowy, ujęty w artykule 280 paragraf 2 kodeksu karnego.

Lista zarzutów jest szersza. Oskar L. odpowie dodatkowo za nielegalne użycie cudzego dokumentu tożsamości. Według śledczych mężczyzna wykorzystał obcy paszport, aby zarejestrować trzy karty telefoniczne.

– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów o charakterze zbrodni. W toku postępowania stosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie – informuje prok. Szozda.

Zeznania sprawców napadu na kuriera

Oskar L. nie zaprzeczał swojemu udziałowi w ataku. Do tej pory mężczyzna ten miał całkowicie czystą kartotekę kryminalną.

Młodszy z podejrzanych konsekwentnie zaprzecza swojej winie. W przeciwieństwie do wspólnika, Mariusz K. był już skazywany przez wymiar sprawiedliwości za czyny wymierzone w cudzą własność.

– Ocena wiarygodności wyjaśnień podejrzanych będzie należała do sądu. Prokuratura stoi na stanowisku, że dowody jednoznacznie wskazują na ich udział w zdarzeniu – dodaje prok. Szozda.

Jakie kary grożą za rozbój z bronią?

Kodeks karny traktuje napad rabunkowy niezwykle surowo, przewidując za ten czyn wyrok od 3 do nawet 20 lat za kratkami. Ponadto bezprawne wykorzystanie nieswojego dokumentu tożsamości może skutkować dodatkowym wyrokiem do 2 lat izolacji.

Obaj mężczyźni wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych w szczecińskim Sądzie Okręgowym. Śledczy wprost zapowiadają, że będą wnioskować o jak najwyższe wymiary kary.

