Brutalny napad na dworcu! Bandyci próbowali okraść mężczyznę

Napad na dworcu w Goleniowie

Do brutalnego napadu doszło na terenie dworca PKP w Goleniowie. Dwóch mężczyzn napadło na ofiarę, bijąc go i próbując ukraść mu telefon. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Goleniowie, przeglądając zapis monitoringu, zauważyli nagranie przedstawiające atak i natychmiast poinformowali policjantów z komendy w Goleniowie.

Jak poinformowała st.post. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie, policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości uczestników zdarzenia.

Szybka reakcja policji i areszt dla bandytów

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej i dochodzeniowej policjanci w krótkim czasie zidentyfikowali pokrzywdzonego oraz podejrzanych, a następnie dokonali ich zatrzymania.

- Jak ustalono, mężczyźni działali w warunkach recydywy – co oznacza, że byli już wcześniej karani za podobne przestępstwo - tłumaczy st. post. Martyna Kowalska. - Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec obojga z mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Surowa kara za rozbój. Co grozi napastnikom z Goleniowa?

Za rozbój, zgodnie z art. 280 Kodeksu karnego, grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawców działających w warunkach powrotu do przestępstwa kara może zostać zaostrzona, a pobyt w zakładzie karnym — wydłużony. Sprawę brutalnego napadu na dworcu w Goleniowie nadzoruje prokuratura.

