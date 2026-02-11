​Aktywacja zakupionych biletów w aplikacji na nowych zasadach!

Dotychczas pasażerowie kupowali w aplikacji bilet, który od razu był biletem „skasowanym”, aktywnym. Od 1 kwietnia pasażerowie będą mogli kupić w aplikacjach na telefon bilet wcześniej, w domu, na przystanku, itp., na tzw. zapas.

- Ważne, aby po wejściu do pojazdu zakupiony bilet aktywować. Należy wówczas otworzyć zakupiony wcześniej bilet i w wyznaczonym miejscu wpisać ręcznie numer taborowy lub zeskanować kod QR widniejący na nalepach znajdujących się w pojeździe - mówi Kacper Reszczyński z ZDiTM-u.

Bilet, którego czas ważności się jeszcze nie skończył i został już wcześniej aktywowany pozostaje ważny w kolejnym pojeździe bez konieczności ponownej aktywacji. W każdym pojeździe (w miarę możliwości powierzchniowych) nalepy pojawią się nad drzwiami wejściowymi, naprzeciwko wejścia do pojazdu oraz w innym dowolnym miejscu, dostępnym dla pasażerów.

Uwaga:

Pasażerowie muszą dokonać aktywacji niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Kontrolerzy biletowi po rozpoczęciu kontroli biletowej będą blokowali zakup i aktywowanie biletów w danym pojeździe. Próba aktywowania biletu poprzez wpisanie innego numeru taborowego niezgodnego z numerem pojazdu, w którym pasażer się znajduje, będzie widoczna dla kontrolerów i będzie podstawą do wystawienia mandatu