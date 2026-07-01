Bałtyk jeszcze nigdy nie był tak blisko. Sprawdź, jak szybko i wygodnie dojedziesz do Hoteli Nadmorskich

Jeszcze kilka lat temu spontaniczny wyjazd nad Bałtyk oznaczał wiele godzin za kierownicą. Dziś, dzięki rozbudowie nowoczesnej sieci dróg ekspresowych, wybrzeże jest bliżej niż kiedykolwiek. To idealny moment, aby zaplanować weekend, krótki urlop lub rodzinne wakacje. Mniej czasu w podróży oznacza więcej czasu na plaży, w hotelowym SPA i z najbliższymi.

Trzy kierunki, trzy wyjątkowe miejsca

Grupa Hotele Nadmorskie zaprasza do trzech nadmorskich lokalizacji, z których każda ma swój niepowtarzalny charakter i oferuje zupełnie inne doświadczenia.

Dźwirzyno – natura, cisza i szeroka plaża

Dźwirzyno to miejsce dla osób szukających prawdziwego wypoczynku. Kameralna miejscowość otoczona lasami, szeroka plaża oraz spokojna atmosfera pozwalają oderwać się od codziennego pośpiechu.

Gdzie się zatrzymać? -> Hotel Senator

Autor: materiały prasowe Hotel Senator

Dlaczego warto? -> Położony tuż przy plaży Hotel Senator oferuje komfortowe pokoje, rozbudowaną strefę SPA & Wellness, wyśmienitą kuchnię oraz jedną z najlepszych lokalizacji nad polskim morzem. To miejsce, w którym poranna kawa smakuje najlepiej z szumem fal w tle, a dzień można zakończyć relaksem w wyjątkowej strefie SPA.

Mielno – energia, plaża i wyjątkowe SPA

Mielno od lat przyciąga szeroką plażą, promenadą i bogatą ofertą atrakcji. To idealne miejsce zarówno na aktywny wypoczynek, jak i pełen relaks.

Gdzie się zatrzymać? -> Hotel Unitral

Autor: materiały prasowe Hotel Unitral

Dlaczego warto? -> Rodzinna atmosfera, jedna z najbardziej rozbudowanych stref SPA w Polsce oraz jedyny w kraju basen solankowy z wodą z Morza Martwego sprawiają, że Unitral jest wyjątkowym miejscem na wypoczynek przez cały rok. To doskonały wybór zarówno na rodzinne wakacje, jak i weekend pełen regeneracji.

Darłowo – morze, historia i portowy klimat

Darłowo zachwyca połączeniem nadmorskiego kurortu z historycznym miastem i tętniącym życiem portem. To miejsce, gdzie można jednocześnie odpocząć na plaży i odkrywać uroki Pomorza.

Gdzie się zatrzymać? -> Hotel Lidia

Autor: materiały prasowe Hotel Lidia

Dlaczego warto? -> Butikowy hotel położony blisko plaży i portu oferuje bogatą strefę SPA & Wellness oraz doskonałą bazę do odkrywania uroków regionu. To propozycja dla osób, które chcą połączyć wypoczynek nad morzem z klimatem historycznego miasta, kameralną atmosferą i doskonałą kuchnią.

Największym luksusem jest dziś czas

Nowoczesna infrastruktura drogowa sprawia, że spontaniczny wyjazd nad morze jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. Weekend, krótki urlop czy rodzinne wakacje nie wymagają już wielogodzinnej podróży.

Do hoteli należących do Grupy Hotele Nadmorskie można dziś dojechać szybciej, wygodniej i bardziej komfortowo, dzięki czemu wypoczynek zaczyna się praktycznie od momentu wyjazdu z domu.

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Twój urlop zaczyna się wcześniej

Wsiądź do samochodu, a już za kilka godzin możesz spacerować po plaży, odpoczywać w strefie SPA, delektować się kolacją z widokiem na morze lub po prostu cieszyć się chwilą z najbliższymi. Hotele Nadmorskie czekają na Ciebie w Dźwirzynie, Mielnie i Darłowie.

Sprawdź aktualne oferty Grupy Hotele Nadmorskie i przekonaj się, że najlepszy wypoczynek zaczyna się już po kilku godzinach podróży.

Do zobaczenia w Hotelu Senator, Unitral i Lidia oraz na www.hotelenadmorskie.pl

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