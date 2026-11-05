Agresywny 21-latek zaatakował policjantów gazem pieprzowym. Usłyszał zarzuty

Awantura domowa i agresja wobec policjantów

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie otrzymali wezwanie do jednej z miejscowości na terenie gminy Goleniów. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że 21-letni mężczyzna wywołał tam awanturę domową, która wymagała pilnej interwencji patrolu.

Gdy mundurowi dotarli pod wskazany adres i rozpoczęli swoje działania, zastali bardzo pobudzonego 21-latka. Jak relacjonują śledczy, agresywny mężczyzna wyzywał interweniujących policjantów wulgaryzmami, otwarcie ich znieważał oraz całkowicie ignorował wydawane przez nich polecenia.

Atak gazem pieprzowym na funkcjonariuszy

Napięcie na miejscu zdarzenia błyskawicznie rosło. Aby opanować sytuację i obezwładnić napastnika, mundurowi musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, stosując wobec 21-latka siłę fizyczną.

Podczas próby obezwładnienia awanturnik złapał leżący na stoliku pojemnik z gazem pieprzowym i rozpylił substancję prosto w kierunku policjantów. Ten atak nie powstrzymał jednak funkcjonariuszy, którzy skutecznie zatrzymali 21-latka i zabrali go do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie na dalsze czynności procesowe.

Jakie zarzuty usłyszał 21-latek za atak na policjantów?

Zatrzymany 21-latek odpowie za kilka przestępstw. Śledczy przedstawili mu zarzuty zmuszania przemocą funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej, a także naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz ich znieważenia podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Kodeks karny niezwykle surowo traktuje tego typu występki. Prawo przewiduje poważne konsekwencje zwłaszcza w przypadkach bezpośredniej przemocy skierowanej przeciwko policjantom, którzy realizują swoje zadania na służbie.

Dozór policji wobec agresywnego 21-latka

W czwartek zatrzymany mieszkaniec regionu trafił do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. Prowadzący sprawę prokurator zdecydował o objęciu 21-latka wolnościowym środkiem zapobiegawczym i nałożył na niego policyjny dozór.

Mundurowi stanowczo zaznaczają, że nie ma żadnej taryfy ulgowej dla osób atakujących funkcjonariuszy na służbie. Sprawa agresywnego 21-latka znajdzie swój finał w sądzie, który wyda ostateczny wyrok.

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