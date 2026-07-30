Afrykańskie upały, a do wody nie wejdziesz. Prawie 80 kąpielisk zamkniętych

Wysokie fale i zdradliwe prądy. Morze Bałtyckie bywa niebezpieczne

Skwar skłania do schłodzenia się w wodzie, jednak Morze Bałtyckie w tych warunkach staje się bardzo groźne. Znaczna część zamkniętych stref kąpielowych nie funkcjonuje ze względu na wzburzone fale, porywisty wiatr oraz zdradliwe prądy wsteczne. Te podwodne siły potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwie zachodniopomorskim, gdzie zakazem kąpieli objęto aż 62 plaże. Do wody nie wolno wchodzić między innymi w Kołobrzegu, Pobierowie, Dziwnowie, Dziwnówku czy Jarosławcu.

Sinice na Pomorzu. Zamknięte kąpieliska przez groźne bakterie

W trzech miejscach zakaz kąpieli nie jest spowodowany warunkami atmosferycznymi, lecz obecnością sinic i groźnych dla zdrowia bakterii.

Nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy sanepid uznał wodę za niezdatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic. Kąpiel w takiej wodzie grozi podrażnieniami skóry i oczu, a w przypadku zachłyśnięcia się – problemami żołądkowymi, w tym biegunką i wymiotami.

Z kolei w Jeziorze Junno w Kamienicy Królewskiej (powiat kartuski) inspektorzy wykryli enterokoki, natomiast w jeziorze Borówno Wielkie w Skarszewach – bakterie E. coli. Kontakt z tak zanieczyszczoną wodą to wysokie prawdopodobieństwo zatrucia pokarmowego lub infekcji dróg moczowych.

Zakaz kąpieli w Pomorskiem. Te plaże ominiesz szerokim łukiem

Na terenie województwa pomorskiego wprowadzono zakaz kąpieli na czternastu wyznaczonych kąpieliskach.

Ratownicy wywiesili czerwone flagi między innymi w Juracie, Jastarni, Lubiatowie, a także na popularnych plażach Mierzei Wiślanej – w Krynicy Morskiej i Sztutowie.

Ratownicy przypominają zasady. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz

Warunki pogodowe na polskim wybrzeżu są bardzo dynamiczne i mogą się zmieniać w krótkim czasie. Ratownicy wodni przypominają, aby przed każdą próbą wejścia do wody upewnić się, czy kąpielisko jest otwarte. Czerwona flaga nie jest jedynie sugestią, lecz twardym zakazem korzystania z morza.

Wszystkie aktualne informacje na temat otwartych i zamkniętych plaż można znaleźć w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, który na bieżąco prowadzi internetowy Serwis Kąpieliskowy.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie