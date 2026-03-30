25 lat dla babki i 12 lat dla matki, które żywcem zakopały noworodka

Taki wyrok zapadł dziś w szczecińskim Sądzie Okręgowym. Dodatkowo kobiety zostały pozbawione praw publicznych na okres 10 lat.

Sędzia w czarnej todze i złotym łańcuchu, z młotkiem w dłoni, uderza w podkładkę, obok otwarta księga kodeksu.