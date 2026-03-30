25 lat dla babki i 12 lat dla matki, które żywcem zakopały noworodka

Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec 2019 roku, w miejscowości Rynica w Zachodniopomorskiem. Zebrane dowody wskazały, że oskarżone działały wspólnie. Matka urodziła dziecko za posesją, a następnie drugiego dnia, wraz z własną matką podjęły decyzję o jego zakopaniu. Dopiero w ubiegłym roku odkryto szczątki noworodka. Biegli psychiatrzy stwierdzili u matki dziecka, Małgorzaty I. niepełnosprawność intelektualną, która ograniczała jej zdolność rozpoznania znaczenia czynu, co wpłynęło na łagodniejszy wymiar kary.
Podczas rozprawy sądowej matka dziecka przyznała się do winy, natomiast babka Renata I. utrzymywała, że jest niewinna. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie jest nieprawomocny.