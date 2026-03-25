ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet w ciąży

W poradniku znajdą się informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wynikających z niego uprawnieniach do świadczeń w ciąży oraz po narodzinach dziecka. Publikacja jest zaplanowana na kwiecień. Z myślą o mamach ZUS uruchomił też specjalną skrzynkę mailową [email protected], na którą kobiety mogą zgłaszać pytania i wątpliwości. Instytucja prowadzi te działania w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– We wrześniu ubiegłego roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarowaliśmy, że uczulimy naszych pracowników, by uwzględniali szczególną sytuację kobiet w ciąży i tuż po urodzeniu dziecka. Zaleciliśmy, by postępowania wobec kobiet w ciąży prowadzili ze szczególną empatią, by uwzględniali ich sytuację emocjonalną i zdrowotną. Położyliśmy nacisk na to, by komunikacja z przyszłymi i obecnymi mamami była wyważona i zrozumiała, tak by uniknęły niepotrzebnego stresu. Po kilku miesiącach czas na weryfikację, sprawdzimy jak te zalecenia zostały wdrożone – mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal zgodnie z prawem ma obowiązek prowadzić działania kontrolne. Przypomina, że dotyczy to na równi wszystkich ubezpieczonych, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny czy rodzinny. Od początku roku do 23 marca do ZUS wpłynęły 73 703 wnioski o zasiłek chorobowy za czas zwolnień lekarskich w ciąży (zwolnienia z kodem „B”). Dotyczyły 29 233 kobiet. W tym okresie wydano dwie decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego (dla dwóch kobiet).