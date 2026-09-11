Zamaskowani napastnicy zaatakowali pałką teleskopową. Dramat w galerii handlowej

Dramat w szczecińskiej galerii Turzyn

Zdarzenie miało miejsce na początku 2026 roku w Szczecinie. Dwóch mężczyzn odwiedziło galerię handlową na Turzynie. Nagle na ich drodze stanęła grupa trzech zamaskowanych osobników mających na twarzach kominiarki. Podczas wymijania jeden z nich celowo potrącił kolegę poszkodowanego, po czym cała grupa zaczęła agresywnie zachęcać do konfrontacji.

Z materiałów zgromadzonych w toku śledztwa wynika, że Alex S. zaatakował poszkodowanego, zadając mu cios pięścią w twarz. Następnie, jak opisano w dokumencie oskarżycielskim, Łukasz W. wymierzył ofierze cios w głowę przy pomocy pałki teleskopowej, co spowodowało upadek młodego mężczyzny na ziemię.

Ustalenia śledczych w sprawie pobicia

Poszkodowany odniósł obrażenia, które zakwalifikowano jako naruszenie czynności narządu ciała poniżej siedmiu dni. Sprawa ma jednak dodatkowy wymiar, ponieważ podczas przeszukania przy Łukaszu W. znaleziono niedozwolone środki odurzające i psychotropowe w ilości kilkunastu gramów.

Co istotne, zarówno 19-letni Alex S., jak i 20-letni Łukasz W. mają już na swoim koncie konflikty z prawem. Pierwszy z nich był sądzony za przestępstwa wymierzone w życie i zdrowie, podczas gdy drugi odpowiadał za czyny związane z użyciem siły fizycznej. W obecnej sytuacji obaj mężczyźni potwierdzili swój udział w zdarzeniu, jednak nie zdecydowali się na złożenie szczegółowych wyjaśnień.

Zarzuty i możliwe kary dla sprawców

Śledczy postawili mężczyznom zarzuty dotyczące udziału w bójce z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia. Za tego typu czyn kodeks karny przewiduje sankcję w postaci pozbawienia wolności w wymiarze od pół roku do ośmiu lat. Z uwagi na fakt, że zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako występek chuligański, oskarżonym grozi kara wyższa, zaczynająca się od dolnej granicy zagrożenia zwiększonej o 50 procent.

– Oskarżeni działali w sposób agresywny, z użyciem niebezpiecznego narzędzia, w miejscu publicznym, gdzie przebywało wiele osób. Takie zachowania muszą spotkać się ze stanowczą reakcją organów ścigania. Występek chuligański wymaga od sądu wymierzenia kary surowszej, co ma podkreślić społeczną szkodliwość tego typu działań – dodaje.

Proces sądowy przed napastnikami

Materiały dowodowe wraz z aktem oskarżenia zostały już przekazane do sądu. Niebawem dowiemy się, jaki wyrok usłyszą oskarżeni za bezpodstawny atak na osobę przebywającą w obiekcie handlowym.

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