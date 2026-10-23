Z siekierą po alkohol. Groził ekspedientce i uciekł ze sklepu

Groził pracownicy sklepu siekierą

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w jednym ze sklepów na terenie Myśliborza. Jak ustalili policjanci, 38-latek wszedł do placówki i zabrał z półki dwie butelki alkoholu. Kiedy dotarł do linii kas, ekspedientka zwróciła mu uwagę, że powinien zapłacić za towar.

Wtedy sytuacja gwałtownie się zaostrzyła. Mężczyzna wyciągnął siekierę i zaczął grozić kobiecie.

- Sprawca zagroził ekspedientce użyciem siekiery, a następnie, nie płacąc za alkohol, wybiegł ze sklepu - relacjonuje asp. szt. Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

Przerażona kobieta natychmiast powiadomiła służby.

Policja szybko wpadła na trop podejrzanego

Po zgłoszeniu w rejon sklepu skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy.

- Dzięki szybkiej reakcji i podjętym czynnościom już po około dwóch godzinach od zdarzenia policjanci ustalili personalia mężczyzny i dokonali jego zatrzymania - mówi asp. szt. Jacek Poleszczuk.

Okazało się, że podejrzanym jest 38-letni mieszkaniec powiatu myśliborskiego.

Trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży rozbójniczej. To poważne przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o umieszczeniu 38-latka w areszcie na okres trzech miesięcy.

Surowe konsekwencje za przemoc i groźby

Policjanci przypominają, że każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa jest traktowane priorytetowo i podlega natychmiastowej weryfikacji. Osoby dopuszczające się przestępstw z użyciem przemocy lub niebezpiecznych narzędzi muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie