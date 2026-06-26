Weekend w Świnoujściu z pogodowym zwrotem akcji. Jeden dzień może pokrzyżować plany

Pogoda w Świnoujściu na 26-28 czerwca

Weekendowa prognoza dla Świnoujścia ma dwa, zupełnie różne oblicza. Piątek zapowiada się jako dzień idealny do wypoczynku na świeżym powietrzu. Sytuacja zmieni się diametralnie w sobotę i niedzielę. Warto być gotowym na nagły zwrot w pogodzie, bo nad miasto nadciągną deszczowe chmury, a temperatura zacznie spadać.

Początek weekendu w Świnoujściu będzie wymarzony. Piątek, 26 czerwca, przywita nas bezchmurnym niebem i dużą ilością słońca. To będzie naprawdę ciepły dzień. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą nawet 27 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadną poniżej 22 stopni. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 3 m/s. Najważniejsze jest to, że w ogóle nie musimy się martwić o opady. Nie spadnie ani jedna kropla deszczu.

Sobota przyniesie pogodowy paradoks. Z jednej strony będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą sięgającą nawet 28 stopni. Nie dajcie się jednak zwieść tym wartościom. Już od rana niebo nad Świnoujściem będzie mocno zachmurzone i pojawią się intensywne opady deszczu, które mogą wynieść ponad 9 mm. Dodatkowo wzmoże się wiatr, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s. Słoneczna aura z piątku stanie się tylko wspomnieniem. Noce też zrobią się chłodniejsze, z temperaturą spadającą do około 16 stopni.

Niedziela: Chłodniej i wciąż deszczowo

Niestety, niedziela nie przyniesie poprawy pogody. Wręcz przeciwnie. To będzie najchłodniejszy dzień weekendu w Świnoujściu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 22 stopni Celsjusza. Niebo pozostanie całkowicie zasnute chmurami, a opady deszczu jeszcze się nasilą i mogą przekroczyć 10 mm. Wiatr na szczęście nieco osłabnie. Koniec weekendu będzie więc zdecydowanie pochmurny, deszczowy i chłodny.

Jak spędzić taki weekend w Świnoujściu?

Przy tak zmiennej pogodzie kluczem będzie elastyczność. Piątek to bezdyskusyjnie dzień na wykorzystanie słońca. Spacery brzegiem morza, relaks na plaży czy aktywność na świeżym powietrzu to najlepszy pomysł. Trzeba korzystać z tej aury, póki jest. Sobota i niedziela będą wymagały zmiany planów na takie, które nie zależą od pogody. Deszcz i chmury to idealna okazja, by odwiedzić lokalne atrakcje pod dachem, usiąść w kawiarni z widokiem na wzburzone morze lub po prostu spędzić czas na spokojnym odpoczynku bez presji wychodzenia na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather

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