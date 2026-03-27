We wtorek 31 marca otwarta dla ruchu zostanie łącznica prowadząca na Trasę Zamkową od ulicy Zygmunta Duczyńskiego

Ruch w ciągu Trasy Zamkowej na dojeździe głównej jezdni od strony centrum będzie prowadzony skrajnymi pasami jezdni, w tym częściowo po nowo wykonanych nawierzchniach asfaltowych. Za dowiązaniem łącznicy wjazdowej ruch pojazdów odbywać się będzie dwoma pasami po prawej stronie jezdni, a następnie ponownie prowadzony będzie pasami skrajnym, aż do połączenia z ul. Gdańską.

Remont Trasy Zamkowej w Szczecinie. O inwestycji

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie (Trasa Zamkowa, nitka wyjazdowa) wraz z dojazdami do obiektów.

Prowadzone prace to m.in.: naprawa powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni oraz wykonanie nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie również wyposażenie tj. m.in balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie też oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.