W Szczecinie po raz kolejny odbędzie się wydarzenie w ramach projektu „Pół godziny dla rodziny”

Projekt „Pół godziny dla rodziny” to cykl 12 spotkań realizowanych raz w miesiącu w różnych przestrzeniach kulturalnych, edukacyjnych i twórczych. Każde spotkanie będzie miało odmienną tematykę i formę, ale wszystkie łączyć będzie wspólny cel: pokazanie, jak ważne i wartościowe jest świadome spędzanie czasu z rodziną, nawet jeśli to tylko pół godziny w ciągu dnia.Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń do wspólnego doświadczania kultury, rozmów, zabawy i refleksji. Spotkania będą dostępne dla rodzin z dziećmi w różnym wieku, a także dla seniorów – by integrować pokolenia i budować trwałe więzi.

Projekt odpowiada na potrzebę:

-wzmacniania więzi rodzinnych,

-pokazywania alternatywnych form spędzania czasu poza światem wirtualnym,

- rozwijania uważności, empatii i wdzięczności,

-promocji kultury i sztuki jako sposobów na wspólny rozwój i radość.

Warto przypominać, jak ważne jest spędzanie wspólnego czasu i po prostu bycie razem. Dlatego działania będą miały formę zajęć praktycznych dla rodzin – pełnych doświadczeń, rozmów, wspólnej twórczości i radości.

Warsztat: Mapa Marzeń – świadome projektowanie życia

Czasem pędzimy przez życie, realizując cele… które tak naprawdę nie są nasze. Dlatego warto zatrzymać się na chwilę i zadać sobie ważne pytania:

• Czego naprawdę pragnę?

• Jakie wartości są dla mnie najważniejsze?

• Jakie przekonania mnie wspierają, a jakie zatrzymują?

W trakcie warsztatu;

dowiesz się również jak działa nasz mózg w kontekście marzeń i celów.

odkryjesz swoje najważniejsze wartości przyjrzysz się przekonaniom, które wpływają na Twoje decyzje

nazwiesz cele w kluczowych obszarach życia

stworzysz własną Mapę Marzeń, która będzie Twoją inspiracją i drogowskazem na najbliższy czas.

To będzie przestrzeń refleksji, inspiracji i dobrej energii. Przestrzeń, w której możesz pomyśleć o sobie, swoich marzeniach i kierunku, w którym chcesz iść.

Wydarzenie odbędzie się 17.03.2025 godz. 17.00. Hotel Ibis Stare Miasto