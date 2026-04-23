Ukradł rasowe psy byłego burmistrza Zurychu. Porywacz zażądał absurdalnego okupu

Łukasz N. porwał psy byłego burmistrza Zurychu. 38-latek zażądał gigantycznego okupu

Uprowadzenie miało miejsce w lutym 2025 roku na terytorium Szwajcarii. Zgromadzone przez śledczych dowody wskazują, że Łukasz N. wtargnął do posiadłości Rolfa Wegmellera, który w przeszłości pełnił funkcję burmistrza Zurychu, skąd uprowadził dwa psy rasy Bolonka Zwetna o łącznej wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych.

Bezpośrednio po dokonaniu zuchwałej kradzieży, 38-latek skontaktował się z właścicielem, żądając za oddanie zwierząt niewyobrażalnej sumy miliona franków szwajcarskich.

– Sprawca zażądał od pokrzywdzonego przekazania pieniędzy w kwocie jednego miliona franków szwajcarskich za zwrot zabranych zwierząt – przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Funkcjonariusze ze Szczecina, po uzyskaniu sygnału o przetrzymywaniu zrabowanych psów na terytorium Polski, natychmiast przystąpili do skoordynowanej akcji poszukiwawczej. Zwierzęta zostały szybko zlokalizowane, po czym bezpiecznie przetransportowano je do prawowitego opiekuna.

Kradzież psów byłego burmistrza Zurychu to nie wszystko. Prokuratura ujawnia kolejne zarzuty wobec Łukasza N.

Prokuratura poinformowała, że uprowadzenie rasowych czworonogów stanowi zaledwie jedno z czterech przestępstw, o które podejrzewa się Łukasza N.

W oficjalnym akcie oskarżenia uwzględniono dodatkowo wykaz innych przewinień 38-latka:

wyłudzenie potężnej pożyczki finansowej w 2023 roku , po uprzednim wprowadzeniu w błąd szwajcarskiego obywatela,

, po uprzednim wprowadzeniu w błąd szwajcarskiego obywatela, stosowanie gróźb wobec innego mężczyzny i wymuszanie od niego kilkunastu tysięcy złotych pod groźbą ujawnienia kompromitujących materiałów.

– Ostatni z zarzuconych podejrzanemu czynów polegał na zmuszaniu ustalonego mężczyzny do przekazania pieniędzy w kwocie kilkunastu tysięcy złotych – podkreśla prok. Szozda.

Podczas policyjnego przesłuchania Łukasz N. złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna ma czystą kartotekę i nigdy wcześniej nie wchodził w konflikt z prawem.

Prokuratura w Szczecinie oskarża Łukasza N. Mężczyźnie grozi wieloletnia odsiadka

W toku prowadzonego postępowania wobec 38-latka zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmują one policyjny dozór, bezwzględny zakaz opuszczania granic kraju oraz zakaz kontaktowania się z osobami pokrzywdzonymi.

Za popełnienie przestępstw skierowanych przeciwko mieniu mężczyźnie grozi kara wyroku sięgającego nawet 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za czyny związane z wymuszeniem może spędzić za kratkami maksymalnie 3 lata.

Psy rasy Bolonka Zwetna bezpieczne. Były burmistrz Zurychu podziękował szczecińskiej policji

Kluczowym aspektem całej sprawy jest fakt, że skradzione czworonogi rasy Bolonka Zwetna w nienaruszonym stanie wróciły do prawowitego opiekuna. Jak informował "Super Express" w marcu 2025 roku, były burmistrz Zurychu był głęboko poruszony całą sytuacją i osobiście dziękował polskim funkcjonariuszom za niezwykle sprawną operację ratunkową.

Obecnie akta sprawy zostały już przekazane do szczecińskiego sądu. To właśnie wymiar sprawiedliwości podejmie ostateczną decyzję w kwestii wysokości kary dla 38-letniego mieszkańca Szczecina.

