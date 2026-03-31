Trzynastka przed Wielkanocą – dla blisko 125 tys. osób w Zachodniopomorskiem

Część emerytów i rencistów otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami. Dotyczy to osób, które pobierają świadczenia 1 i 6 dnia miesiąca. ZUS przyspieszył przekazanie środków dla terminu 6 kwietnia, który przypada w Poniedziałek Wielkanocny. Wypłata będzie zrealizowana do 3 kwietnia. Pieniądze trafią na pocztę 31 marca, a następnie listonosze doręczą je świadczeniobiorcom. Z kolei dla osób, które otrzymują przelewy, ZUS przekaże środki do banków 2 kwietnia.

Przyspieszenie terminu dotyczy w woj. zachodniopomorskim blisko 83,7 tys. osób (ZUS w Koszalinie wypłaci prawie 25 tys. dodatkowych świadczeń, a szczecińska placówka niemal 58,7 tys.). Łącznie przed świętami (1 i 6 termin płatności) w Zachodniopomorskiem trzynastkę dostanie ok. 125 tys. uprawnionych (Szczecin 98,1 tys., Koszalin 26,6 tys.). W kraju natomiast przed Wielkanocą prawie 2,4 mln osób otrzyma to świadczenie.

ZUS szacuje, że trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.

Ile wynosi trzynasta emerytura

W 2026 roku wysokość świadczenia odpowiada najniższej emeryturze po waloryzacji i wynosi 1978,49 zł brutto. Z trzynastej emerytury nie są realizowane żadne potrącenia. ZUS wypłaca ją automatycznie, bez wniosku.

Kto otrzyma trzynastkę

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na 31 marca mają prawo do wypłaty jednego ze świadczeń długoterminowych. Należą do nich:

emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa),

renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa),

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa),

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

Do renty rodzinnej, do której prawo ma więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna trzynastka – bez względu na liczbę uprawnionych do renty. Dzieli się ją między wszystkich uprawnionych do renty rodzinnej, ustalonej w wysokości na 31 marca bieżącego roku.

Osobom, które mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej z rentą wypadkową, też przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy emerytalno-rentowe, w tym ZUS, trzynastą emeryturę przekaże ZUS.