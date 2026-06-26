Pogoda w Międzyzdroje: 26-28 czerwca

Koniec tygodnia w Międzyzdroje przyniesie prawdziwy pogodowy zwrot akcji. Weekend zacznie się wprost wymarzoną, letnią aurą, ale nie dajcie się zwieść pozorom. To tylko cisza przed burzą, a raczej przed deszczem, bo już od soboty czeka nas wyraźne załamanie pogody, które utrzyma się do samej niedzieli. Warto dobrze zaplanować te dni.

Piątek, 26 czerwca, będzie zdecydowanie najlepszym dniem całego weekendu w Międzyzdroje. Niebo będzie praktycznie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe 21 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 19 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s. Tego dnia nie musimy się martwić o żadne opady deszczu.

Sobota, 27 czerwca, przyniesie spore zmiany w pogodzie. To będzie najcieplejszy dzień weekendu! Temperatura podskoczy aż do prawie 26 stopni Celsjusza. Niestety, wraz z ociepleniem nadciągną też gęste chmury i opady deszczu. Niebo będzie w większości zasłonięte, a synoptycy prognozują opady. Wiatr również przybierze na sile, osiągając w porywach około 4 m/s. Noc będzie nieco chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 19 stopni.

Deszczowa i chłodniejsza niedziela

W niedzielę, 28 czerwca, deszczowa aura w Międzyzdroje utrzyma się, a nawet nasili. To będzie najbardziej mokry dzień weekendu, z prognozowanymi opadami deszczu sięgającymi ponad 8 mm. Temperatura maksymalna spadnie do około 22 stopni Celsjusza, więc będzie odczuwalnie chłodniej niż w sobotę. Na szczęście wiatr nieco osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie temperaturę na poziomie około 20 stopni.

Weekend w Międzyzdroje. Co robić przy takiej pogodzie?

Piątek to zdecydowanie dzień, który trzeba wykorzystać na zewnątrz. Słoneczna i bezdeszczowa aura będzie wprost idealna na długi spacer po plaży, wycieczkę rowerową po okolicy czy po prostu relaks nad brzegiem morza. Z kolei sobota i niedziela to już zupełnie inna bajka. Pochmurna i deszczowa aura będzie sprzyjać raczej spokojniejszym aktywnościom pod dachem. To dobry moment, by nadrobić zaległości książkowe lub odwiedzić jedną z lokalnych kawiarni czy restauracji, ciesząc się nadmorskim klimatem zza szyby.

Dane pogodowe: OpenWeather

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