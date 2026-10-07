Ta przeprawa połączy miasto i ułatwi transport wojskowy. Kiedy może ruszyć budowa Mostu Kłodnego?

Budowa Mostu Kłodnego z preferencyjną pożyczką

Podczas nadchodzącej sesji szczecińskiej Rady Miasta radni pochylą się nad projektem uchwały o zaciągnięciu długoterminowego zobowiązania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Władze miasta planują zdobyć do 308,9 mln zł, które pozwolą na budowę Mostu Kłodnego i niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Środki mają być wypłacone z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy. Zasady finansowania są niezwykle atrakcyjne: samorząd nie zapłaci żadnych odsetek, spłata zostanie rozłożona nawet na 20 lat, a jedna piąta pożyczki ma zostać umorzona. Co więcej, trwają negocjacje, aby poziom umorzenia wzrósł do 40 proc.

Przedstawiciele szczecińskiego magistratu nie ukrywają, że zagwarantowanie tych środków to warunek konieczny, by inwestycja w zaplanowanym kształcie mogła w ogóle wystartować.

Nowy most dla mieszkańców i sprzętu wojskowego

Projekt Mostu Kłodnego opracowano w formule „dual-use”, co oznacza jego przydatność zarówno w sektorze cywilnym, jak i zbrojeniowym. Z jednej strony przeprawa posłuży komunikacji miejskiej i ułatwi życie szczecinianom, z drugiej strony umożliwi bezproblemowy transport ciężkich pojazdów militarnych w sytuacji zagrożenia.

Nowoczesna konstrukcja stworzy dodatkowy dojazd do portu, dostosowany do rygorystycznych wymogów nośności dla sprzętu wojskowego. To pozwoli uniknąć utrudnień na drodze krajowej nr 10 i zoptymalizuje procesy logistyczne NATO. Sojusz często korzysta ze szczecińskiego portu w trakcie przerzucania swoich sił. Most scali również lewy brzeg Odry z prężnie rozwijającą się Łasztownią, gdzie ma powstać m.in. nowoczesna siedziba Teatru Współczesnego. Do tej pory jedyną drogą na wyspę był Most Długi.

- Inwestycja ma również poparcie m.in Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Szczecin był jednym z pierwszych samorządów, które przeszły procedurę oceny projektu w ramach tego instrumentu i może być jednym z pierwszych miast zawierających umowę z BGK.

Wysoki pylon i tory tramwajowe na Moście Kłodnym

Most Kłodny zaprojektowano jako zaawansowaną technologicznie konstrukcję podwieszaną o długości blisko 182 metrów. Jej znakiem rozpoznawczym będzie monumentalny, mierzący około 100 metrów pylon, który ma zdominować miejski krajobraz.

Na przeprawie wytyczone zostaną dwa pasy dla aut, podwójny tor tramwajowy, a także trasy dla pieszych i rowerzystów. Opracowany projekt nie zakłada stawiania podpór w korycie Odry, a statki zyskają 5,25 metra wolnej przestrzeni pod przęsłami.

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań dla transportów wojskowych i ponadgabarytowych - mówi Piotr Zieliński. - Klasa obciążenia obejmuje m.in. pojazd specjalny klasy 150 STANAG 2021. Wskazane zostały również standardy MLC 150 dla jednej kolumny oraz MLC 100 dla dwóch kolumn. Z punktu widzenia żeglugi istotne są dwa rozwiązania: prześwit 5,25 m oraz brak podpór w nurcie rzeki.

Prace nad Mostem Kłodnym zaplanowane na 2027 rok

Do ogłoszonego przetargu zgłosiło się 11 firm. Najkorzystniejsza finansowo propozycja wynosi nieco ponad 318 milionów złotych brutto i uwzględnia zadania opcjonalne, w tym przebudowę kilku pobliskich arterii, takich jak ulica Wendy czy Nabrzeże Wieleckie.

Decyzja o wyborze wykonawcy ma zapaść po jesiennej sesji budżetowej Rady Miasta. Jeśli procedury pójdą zgodnie z planem, podpisanie kontraktu zaplanowano na koniec 2026 lub początek 2027 roku. Wbicie pierwszej łopaty powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2027 roku.

Kluczowa inwestycja na Łasztowni i alternatywa dla Mostu Długiego

Realizacja Mostu Kłodnego to skomplikowane przedsięwzięcie, wykraczające poza samą przeprawę. Zakres prac obejmuje również modernizację okolicznych ulic, ułożenie torów, wytyczenie ścieżek dla rowerów i pieszych, instalację nowego oświetlenia, przebudowę sieci oraz stworzenie dużego parkingu na 300 samochodów.

Powstanie nowego szlaku drogowego znacząco ułatwi dojazd na Łasztownię oraz do szczecińskiego portu. Stanowi także niezbędną alternatywę dla niemal 70-letniego Mostu Długiego, który w perspektywie kilku lat musi przejść gruntowną modernizację.

Dzięki oddaniu do użytku Mostu Kłodnego, włodarze Szczecina będą mogli zamknąć i wyremontować Most Długi, nie paraliżując przy tym komunikacji tramwajowej między lewym a prawym brzegiem rzeki. To przedsięwzięcie zapewni miastu nowe, kluczowe połączenie drogowe, gwarantujące płynność ruchu i wzmacniające bezpieczeństwo w całym województwie.

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