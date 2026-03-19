Ta gra liczbowa od 30 lat rozpala wyobraźnię Polaków. Rekordowe wygrane przyprawiają o zawrót głowy

Od Multi Lotka do Multi Multi: 30 lat gigantycznych wygranych

30 lat temu Totalizator Sportowy wprowadził na rynek nową grę liczbową, która błyskawicznie zyskała popularność. Początkowo znana jako Multi Lotek, dzisiaj funkcjonuje pod nazwą Multi Multi i niezmiennie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych produktów losowych w naszym kraju. Proste reguły, codzienne losowania oraz perspektywa zdobycia nawet 25 milionów złotych uczyniły z niej prawdziwy fenomen na polskim rynku gier.

Początki Multi Multi. Pierwsze losowanie odbyło się w 1996 roku

Wszystko zaczęło się 18 marca 1996 roku, kiedy to odbyło się premierowe losowanie. Wtedy maszyna wyrzuciła z siebie m.in. liczby: 4, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 26, 27 oraz 34. Od tego momentu gra nieustannie się rozwijała, przechodziła modernizacje i zyskiwała nowych zwolenników. Obecnie losowania odbywają się dwukrotnie każdego dnia, a gracze mogą śledzić wyniki zarówno przed telewizorami, jak i w internecie.

Jak grać w Multi Multi? Szybkie losowania i proste reguły

Grający typuje od 1 do 10 liczb ze zbioru od 1 do 80.

To uczestnik wybiera, ile liczb próbuje wytypować – może to być tylko jedna, a może być pełna dziesiątka.

Gracz określa stawkę (od x1 do x10), co bezpośrednio przekłada się na ewentualną wygraną.

Podczas każdego losowania z maszyny wypada dokładnie 20 kul.

Maksymalna kwota, jaką można zgarnąć, wynosi aż 25 000 000 złotych.

Multi Multi to format, w którym każdy gracz sam reguluje poziom ryzyka, co jest jednym z głównych powodów jej trwającej od dekad popularności.

30 lat Totalizatora Sportowego z Multi Multi

Format, który w latach 90. traktowano jako nowinkę, obecnie stanowi jeden z fundamentów oferty Totalizatora Sportowego. Jego głównymi atutami pozostają przejrzystość, duża częstotliwość losowań oraz elastyczność w zarządzaniu ryzykiem. Wielomilionowe wygrane stanowią najlepszy dowód na to, że w tej grze szczęście może trafić na każdego.

Największe wygrane w historii Multi Multi

W ciągu trzech dekad działalności, Multi Multi wypłaciło mnóstwo imponujących nagród, ale niektóre z tych sukcesów na stałe zapisały się w annałach Totalizatora Sportowego. Przygotowaliśmy zestawienie najwyższych wygranych, jakie padły w tej grze na przestrzeni minionych lat.

