Szczecin ze Strefą Czystego Transportu!

Celem ustanowienia Strefy Czystego Transportu na tym obszarze jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu oraz zwiększenie szans Szczecina na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej.

Pojazdy uprawnione do wjazdu na teren Strefy Czystego Transportu bez ograniczeń:

samochody należące do osób fizycznych, które nabyły abonament lub uiściły opłatę zryczałtowaną lub są uprawnione do postoju z zerową stawką opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym Dolny Taras;

samochody należące do osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Szczecin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w granicach Strefy;

samochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabyły abonament w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

samochody należące do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę w granicach Strefy,

pojazdy wskazane przez placówki lub osoby, dla których wydano kartę parkingową przysługującą osobom niepełnosprawnym;

samochody osobowe

z silnikami z zapłonem iskrowym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.,

z silnikami z zapłonem samoczynnym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.;

pojazdy o masie powyżej 3,5 t.:

z silnikami z zapłonem iskrowym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro III lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.,

z silnikami z zapłonem samoczynnym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro IV lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.;

motocykle i czterokołowce;

samochody specjalne;

pojazdy zabytkowe;

Dodatkowo: wszystkie pojazdy samochodowe niewymienione będą mogły wjechać na teren SCT bez ograniczeń do 30 dni w roku.

Kontrola będzie prowadzona na zasadach ogólnych Prawa o ruchu drogowym, na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek na szybach, wydawanych dla uprawnionych do wjazdu pojazdów.