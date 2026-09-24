Plac od czterech lat ma swojego patrona, ale nikt o tym nie wie. Kiedy w końcu pojawi się tablica?

Plac Kazimierza Wielkiego nadal bez oznaczeń

Sprawa dotyczy placu Kazimierza Wielkiego zlokalizowanego na przecięciu ulicy Krzywoustego, 26 Kwietnia oraz al. Bohaterów Warszawy. Chociaż jest to niezwykle istotny węzeł komunikacyjny i charakterystyczny punkt na mapie Turzyna, to niemal nikt z przechodniów nie ma pojęcia, że miejsce to od kilku lat oficjalnie nosi imię patrona.

Decyzję o uhonorowaniu znanego w polskiej historii władcy podjęła Rada Miasta Szczecin pod koniec czerwca 2022 roku. To właśnie wtedy skrzyżowanie prawomocnie zyskało miano placu Kazimierza Wielkiego.

Od strony formalnej dokonano wszelkich zmian, jednak rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Do dnia dzisiejszego w rejonie węzła komunikacyjnego nie postawiono żadnej tabliczki, która informowałaby o obowiązującej nazwie.

Radny dopytuje o realizację uchwały

Kwestię niewidocznego patrona przypomniał Maciej Kopeć. Radny przygotował interpelację adresowaną do władz Szczecina, w której wypomniał, że już w 2022 roku magistrat zapowiadał szybki montaż brakujących szyldów.

"Tablic nie ma do dnia dzisiejszego. W związku z tym zwracam się z pytaniem, kiedy prezydent Szczecina wykona uchwałę Rady Miasta Szczecin i zostaną zainstalowane odpowiednie oznaczenia nazwy placu Kazimierza Wielkiego w Szczecinie?"

– dopytywał lokalny polityk.

Na pismo zareagował zastępca prezydenta miasta, Łukasz Kadłubowski. W swojej odpowiedzi podkreślił, że obowiązek instalacji oznakowania spoczywa na barkach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

„Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zamontuje tablicę informacyjną z nazwą placu Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, najpóźniej do końca października 2026 r.” - napisał Łukasz Kadłubowski.

Tablice obiecywano już w 2022 roku

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że to nie pierwsze pismo dotyczące oznakowania tego skrzyżowania. Jak informował "Super Express", w sierpniu 2022 roku podobne pytanie zadał radny Marcin Pawlicki. Wówczas pełniąca funkcję zastępczyni prezydenta Anna Szotkowska deklarowała, że tablice staną przed końcem 2022 roku. Obietnice okazały się puste, a oznakowanie nigdy nie trafiło na swoje miejsce.

O problemie niewidocznego patrona na Turzynie regularnie donosił "Super Express".

Czy tym razem urzędnicy postawią tablicę?

Jeśli aktualne zapewnienia znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, szczecinianie wreszcie dowiedzą się z miejskich szyldów, że skrzyżowanie nosi imię Kazimierza Wielkiego już od czterech lat. Obecnie monarcha pozostaje władcą wyłącznie dokumentów urzędowych, a mało kto wie, komu zadedykowano ten kluczowy punkt przesiadkowy.

Zawirowania z tablicami uwypuklają fakt, jak bardzo może przeciągać się realizacja najprostszych decyzji radnych. Otwartą kwestią pozostaje to, czy obecna władza wyciągnie wnioski z niedotrzymanych terminów z 2022 roku i czy plac Kazimierza Wielkiego ostatecznie zafunkcjonuje w powszechnej świadomości.

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