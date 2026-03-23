Skrajna nieodpowiedzialność rodziców na drodze

W toku czynności ustalono, że nietrzeźwa była również pasażerka pojazdu - żona kierującego, która zawodowo pracuje jako przedszkolanka, badanie kobiety wykazało 0,54 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u kierującego 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zdarzenie to stanowi przykład skrajnej nieodpowiedzialności osób dorosłych, które swoim zachowaniem naraziły na bezpośrednie niebezpieczeństwo zdrowie i życie dzieci.

Policja stanowczo przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest przestępstwem, a przewożenie w takim stanie dzieci jest szczególnie nagannym naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Mundurowi apelują do wszystkich rodziców i opiekunów o rozwagę i odpowiedzialność. Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego zależy przede wszystkim od decyzji dorosłych.