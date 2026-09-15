Rodzinne święto na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie

W sobotę - 26 września - Nabrzeże Miejskie w Gryfinie zamieni się w tętniącą życiem, rodzinną przestrzeń. Impreza odbędzie się w godzinach od 10:00 do 13:00. Jej główną ideą jest szeroka promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja lokalnej społeczności oraz spędzenie wartościowego czasu w gronie najbliższych. „ESKA Family Day” ma na celu połączenie sił lokalnego samorządu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych przedsiębiorców.

Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas, poznać działalność instytucji działających na rzecz rodzin oraz przekonać się, jak wiele dobra powstaje dzięki współpracy całego środowiska lokalnego - podkreślają organizatorzy z PCPR w Gryfinie.

Organizatorzy przygotowali atrakcje skierowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczestników spotkania. W strefach tematycznych na Gryfińskim Nabrzeżu znajdą się m.in.:

Występy artystyczne - sceniczne prezentacje utalentowanych dzieci oraz lokalnych wykonawców

Strefa „Poznaj rodzinę zastępczą”, czyli miejsce spotkań, rozmów i zdobywania wiedzy na temat misji, jaką jest tworzenie domu dla dzieci potrzebujących wsparcia

Strefa Ochrony Ludności, gdzie odbędą się pokazy oraz prezentacje przygotowane przez służby i podmioty dbające o bezpieczeństwo mieszkańców

Rodzinne strefy edukacyjne i animacyjne: liczne gry, plenerowe zabawy oraz warsztaty dla całych rodzin

Uczestniczące w wydarzeniu instytucje i partnerzy przygotują autorskie stoiska, dedykowane pokazy oraz praktyczne warsztaty, prezentujące ich codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Otwarcie elektrowni PGE Gryfino