Przerwali cierpienie zwierząt. 12 psów i kot odebrane właścicielom

Spis treści
Dwie interwencje jednego dnia
Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Stargardzie wspólnie z inspektorami TOZ przeprowadzili jednego dnia aż dwie interwencje na terenie powiatu stargardzkiego. Zgłoszenia dotyczyły zwierząt trzymanych w skrajnie niewłaściwych warunkach bytowych.
Inspektor TOZ, po ocenie sytuacji, zdecydowała o natychmiastowym odebraniu zwierząt właścicielom. Łącznie zabezpieczono 12 psów oraz jednego kota. Wszystkie trafiły pod opiekę instytucji, które zapewnią im pomoc weterynaryjną i odpowiednią opiekę.
„Nie mogliśmy pozwolić na dalsze cierpienie”
Jak podkreśla mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, działania były konieczne i przeprowadzone bez wahania.
– Zwierzęta były przetrzymywane w warunkach, które zagrażały ich zdrowiu i życiu. Nie mogliśmy pozwolić na dalsze cierpienie. Dzięki współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami udało się szybko i skutecznie zareagować – mówi mł. asp. Majdzińska.
Funkcjonariuszka dodaje, że każda taka interwencja to efekt czujności mieszkańców i determinacji służb.
– Reagujemy na każde zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. To nasz obowiązek, ale też kwestia zwykłej ludzkiej przyzwoitości – podkreśla.
Zwierzęta trafiły pod specjalistyczną opiekę
Odebrane psy i kot zostały przewiezione do miejsc, gdzie otrzymają niezbędną pomoc. Część z nich wymaga leczenia, wszystkie – troski i bezpiecznego środowiska.
Przedstawiciele TOZ zapowiadają, że po zakończeniu procedur zwierzęta będą mogły trafić do adopcji.
Wspólna walka o dobro zwierząt
Policja i TOZ przypominają, że interwencje są możliwe dzięki współpracy służb i mieszkańców.
– Posiadanie zwierzęcia to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Każdy właściciel ma obowiązek zapewnić swojemu pupilowi odpowiednie warunki, opiekę i bezpieczeństwo – zaznacza mł. asp. Majdzińska.
Służby apelują: jeśli widzisz, że zwierzę cierpi – reaguj. Jeden telefon może uratować życie.