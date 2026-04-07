​Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie pożaru w którym zginęła kobieta

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na 9 piętrze przy ulicy 1. maja w Szczecinie. Niestety w wyniku pożaru śmierć poniosła kobieta, a mężczyznę przetransportowano do szpitala. Ponadto, ewakuowano 40-tu mieszkańców, którzy po akcji służb mundurowych mogli wrócić do mieszkań.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, iż do powstania tego pożaru mogło dojść w wyniku przypadkowego zaprószenia ognia. Niemniej jednak dopiero postępowanie przygotowawcze da tutaj odpowiedź" - mówi Prokurator Alicja Macugowska - Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.