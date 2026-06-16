Pastwili się nad niepełnosprawnym Dominikiem. Patostreamer "Kamerzysta" znów stanie przed sądem

Szokujące nagranie w sieci

Sprawa dotyczy zdarzeń z 2021 roku. Ekipa „Kamerzysty” namówiła wówczas 18-letniego Dominika do wystąpienia w materiale, który opublikowano na platformie YouTube. Film szybko zdobył ogromną popularność, ale jednocześnie wywołał potężny skandal na całą Polskę.

Na udostępnionym wideo nastolatek wykonywał zadania, które miały go upokorzyć. Patostreamerzy zmuszali 18-latka między innymi do wchodzenia do śmietnika, rozbierania się i tarzania w błocie, a nawet jedzenia kocich odchodów. Za takie poniżające zachowania chłopak miał otrzymać drobną sumę, podczas gdy autorzy filmu inkasowali pokaźne kwoty dzięki wygenerowanym zasięgom.

Zanim wideo zniknęło z internetu, odtworzono je ponad 400 tysięcy razy. Internauci nie kryli oburzenia i w licznych komentarzach ostro krytykowali wykorzystanie niepełnosprawnego chłopaka. Główny autor nie przejmował się jednak falą krytyki i systematycznie kasował niewygodne wpisy.

Początkowo Łukasz W. bagatelizował sprawę. Na swoim profilu na Instagramie opublikował relację, w której całe zdarzenie nazwał po prostu „aferką”.

Psycholożka rozpoznaje ofiarę patostreamera

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa to efekt interwencji szczecińskiej psycholog, Agnieszki Chułek. Kobieta rozpoznała w ofierze swojego pacjenta. W poruszającym wpisie ujawniła tragiczną przeszłość Dominika, pełną zaniedbań i przemocy, zaznaczając, że to ulica była jego głównym wychowawcą. To wyznanie uruchomiło prokuratorską machinę.

Śledczy oskarżyli „Kamerzystę” o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą nieporadną. Youtuber spędził w areszcie kilka miesięcy, a we wrześniu 2021 roku rozpoczął się proces sądowy. Obok głównego podejrzanego zarzuty usłyszeli także jego współpracownicy – Wioleta K. i Adrian S. Aby chronić poszkodowanego nastolatka, rozprawy toczyły się za zamkniętymi drzwiami.

Sąd uniewinnia twórców kontrowersyjnego filmu

Postępowanie trwało długo, częściowo z powodu problemów zdrowotnych sędzi referent. W grudniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Szczecinie oczyścił z zarzutów całą trójkę. Dokładne powody takiej decyzji pozostały niejawne, jednak – jak donosiła „Gazeta Wyborcza” – sędziowie uznali, że zgromadzone dowody nie pozwalały bezspornie stwierdzić nieporadności Dominika oraz tego, że oskarżeni zdawali sobie sprawę z jego ograniczeń.

Od razu po wyroku śledczy zażądali sporządzenia jego pisemnego uzasadnienia.

Jak w rozmowie z Radiem ESKA zaznaczyła wówczas prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

- Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku prokurator podejmie decyzje w przedmiocie skierowania apelacji

Warto wspomnieć, że w mowie końcowej prokurator domagał się dla Łukasza W. kary 24 miesięcy więzienia bez zawieszenia.

Sąd Okręgowy uchyla wyrok w sprawie znęcania

Zwrot akcji nastąpił 12 czerwca. Sąd Okręgowy w Szczecinie nie zgodził się z decyzją sądu pierwszej instancji, uchylił wyrok uniewinniający i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wyroku, motywy tej decyzji są objęte tajemnicą.

Oznacza to, że proces „Kamerzysty”, który swego czasu wstrząsnął opinią publiczną, ruszy całkowicie od zera.

Kluczowe pytania do rozstrzygnięcia

Nowe postępowanie z pewnością zajmie sporo czasu. Sąd ponownie będzie musiał znaleźć odpowiedzi na fundamentalne kwestie:

Czy stan intelektualny Dominika sprawiał, że był on osobą nieporadną życiowo?

Czy twórcy internetowi byli w pełni świadomi deficytów chłopaka?

Czy nagranie, które udostępniono w sieci, było przejawem okrucieństwa, czy tylko efektem umowy między stronami?

Sprawa "Kamerzysty" wchodzi w kolejną, skomplikowaną fazę.

Problemy z prawem Łukasza W.

Opisywany proces to nie pierwsze zetknięcie „Kamerzysty” z wymiarem sprawiedliwości. W sierpniu 2024 roku Łukasz W. usłyszał prawomocny wyrok w innej sprawie. Został wtedy skazany za udział w pobiciu 66-letniego mężczyzny pod jednym ze sklepów na szczecińskim Golęcinie.

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