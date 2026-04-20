Niedziele handlowe na wyspie Uznam. Niemcy liczyli na cud

W miejscowościach takich jak Ahlbeck, Heringsdorf oraz Bansin witryny sklepowe pozostają otwarte przez cały weekend w okresie od wiosny do wczesnej jesieni. Umożliwiają to specjalne przepisy obowiązujące na terenie landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Miejscowa prasa podkreśla, że ten obszar jest swoistym ewenementem na mapie całego kraju, ponieważ wakacyjny handel w siódmym dniu tygodnia jest tam całkowicie legalny i powszechnie praktykowany.

Złagodzenie zakazu miało zadziałać jak magnes na spacerujących kuracjuszy oraz osoby wpadające nad morze zaledwie na jeden dzień. Jednak dziennikarze zza zachodniej granicy szybko zauważyli, że nawet swobodny dostęp do otwartych kas nie pozwala nawiązać wyrównanej walki z tym, co czeka na wczasowiczów po polskiej stronie.

Tłumy w Świnoujściu. Nowoczesne obiekty i pełne restauracje kuszą sąsiadów

Polski kurort w trakcie każdego weekendu pęka w szwach. Lokale gastronomiczne przeżywają prawdziwe oblężenie, nadmorskie deptaki tętnią życiem, a w tłumie najczęściej słychać język niemiecki. Odwiedzający nie ukrywają zachwytu i wprost przyznają, że na naszym terytorium jest znacznie taniej, zdecydowanie ładniej i nieporównywalnie nowocześniej.

- Ludzie są mili, jedzenie świetne, hotele nowe – mamy to wszystko w pakiecie – mówi jeden z niemieckich gości.

Włodarze Świnoujścia od lat pompują ogromne środki w budowę innowacyjnych kompleksów SPA, parków wodnych, stref odnowy biologicznej oraz atrakcyjnych pakietów urlopowych. To właśnie ta bogata baza rekreacyjna stanowi główny wabik na turystów, deklasując tym samym ofertę opartą wyłącznie na możliwości zrobienia weekendowych zakupów. Fakt ten potwierdzają zarówno sami podróżni, jak i przedstawiciele lokalnego samorządu.

Koszty i estetyka decydują. Opłata uzdrowiskowa odstrasza od niemieckich kurortów

Prasa w Niemczech od wielu miesięcy bije na alarm, zwracając uwagę na drastycznie rosnące koszty pobytu oraz tak zwaną Kurtaxe. Ta obowiązkowa opłata klimatyczna, sięgająca blisko 4 euro za każdy dzień, skutecznie zniechęca do przyjazdu nad bałtyckie plaże. Rozmówcy stacji TVP3 Szczecin nie owijają w bawełnę: skoro za samą możliwość spacerowania trzeba uiszczać słone kwoty, znacznie rozsądniej jest wydać te fundusze w Polsce.

Kolejnym czynnikiem jest drastyczna przepaść cenowa w rachunkach za obiady czy podstawowe usługi. Urlopowicze zwracają również baczną uwagę na kwestie wizualne. Polska promenada lśni nowością i zachęca porządkiem, podczas gdy sąsiedzkie miejscowości uzdrowiskowe wyraźnie nie radzą sobie z ogromnymi nakładami finansowymi niezbędnymi do utrzymania przestarzałej infrastruktury.

Polskie wybrzeże deklasuje konkurencję. Świnoujście wciąż na szczycie

Chociaż włodarze zagranicznych kurortów głęboko wierzyli, że poluzowanie przepisów dotyczących niedzielnego handlu napędzi potężny ruch turystyczny, rzeczywistość okazała się wyjątkowo brutalna. Drzwi do marketów i butików stoją szeroko otwarte, jednak w środku na próżno szukać tłumu spragnionych zakupów klientów.

Równolegle po wschodniej stronie granicy turystyczna machina nie zwalnia tempa nawet na moment. Świnoujście niezachwianie utrzymuje pozycję jednego z najbardziej obleganych miast wypoczynkowych nad Morzem Bałtyckim, a desperackie próby ratowania sytuacji przez niemieckich handlowców w ogóle nie zachwiały tą wyraźną dominacją.

Inwestycje zamiast handlu. Świnoujście daje cenną lekcję

Przedstawiciele niemieckich mediów oraz tamtejsi samorządowcy z coraz większą śmiałością przyznają, że kosmetyczne modyfikacje w prawie handlowym nie przyniosą oczekiwanego przełomu. Aby skutecznie zatrzymać wczasowiczów u siebie, zachodni sąsiedzi muszą natychmiast rozpocząć gigantyczne inwestycje w starzejącą się infrastrukturę oraz znacząco zredukować koszty codziennego pobytu. Konieczne jest stworzenie kompleksowej i niezwykle atrakcyjnej oferty wypoczynkowej, dokładnie takiej, jaką od lat z ogromnym sukcesem buduje i rozwija polskie Świnoujście.