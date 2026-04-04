Niemcy masowo tankują w Polsce. Zaskakujący kolejki na stacjach paliw w Zachodniopomorskiem

Tanie paliwo przy granicy. Niemcy szturmują polskie stacje

Napływ kierowców z Niemiec wyraźnie zwiększył się od środy, gdy w Polsce zaczęły obowiązywać urzędowe maksymalne ceny paliw. Dodatkowo wcześniej obniżono akcyzę, co jeszcze bardziej wpłynęło na różnice cenowe. W rezultacie stacje paliw w rejonie Szczecina przeżywają prawdziwe oblężenie, a każdego dnia pojawiają się tam kierowcy z przygranicznych landów.

W Lubieszynie, przy drodze krajowej nr 10, w sobotę dominowali klienci z Niemiec. Przy dystrybutorach ustawiały się krótkie kolejki, po kilka samochodów. Ceny paliw były bardzo zbliżone na wszystkich stacjach – benzyna 95 kosztowała 6,21 zł, benzyna 98 – 6,82 zł, a diesel od 7,79 do 7,87 zł za litr.

Najbardziej podwyżki odczuły stacje należące do zagranicznych koncernów, które dostosowały swoje cenniki do maksymalnych stawek wyznaczonych przez resort energii. Na stacjach BP cena oleju napędowego była identyczna niezależnie od jego rodzaju, podobnie jak na Orlenie, gdzie droższa była wersja premium, a tańsza standardowa.

Kierowcy z Niemiec podkreślają, że różnice cen są na tyle duże, że wyjazd do Polski jest opłacalny.

– Opłaca się przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów do granicy, bo na tankowaniu można zaoszczędzić z 30 euro. A przy okazji zrobić inne zakupy – mówili kierowcy z Pasewalku.

Polak zamieszkujący przygraniczną niemiecką miejscowość Löcknitz, pan Piotr, przyznaje, że jego sąsiedzi regularnie zaopatrują się w tańszą benzynę po drugiej stronie Odry.

– A teraz, kiedy ceny paliw poszły mocno w górę, Lubieszyn stał się jedną wielką stacją benzynową dla całego regionu – powiedział.

Korki na stacjach w Świnoujściu. Różnica cen paliw szokuje

W północno-wschodnich Niemczech ceny paliw są zdecydowanie wyższe – benzyna przekracza tam równowartość 9 zł za litr, a diesel ponad 10 zł. To sprawia, że wzmożony ruch widoczny jest nie tylko w Lubieszynie, ale także w innych miejscowościach przy granicy.

W Świnoujściu w piątek i sobotę ruch był tak intensywny, że kierowcy tankujący paliwo blokowali dojazd do tunelu łączącego wyspę Uznam z resztą miasta i trasą S3.

Podobne sceny można obserwować również w Szczecinie i pobliskich miejscowościach, takich jak Przecław, Rosówek, Kołbaskowo czy Gryfino. Ceny paliw są tam bardzo podobne – benzyna 95 kosztuje około 6,19–6,21 zł, a diesel w granicach 7,77–7,81 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw pod kontrolą ministerstwa

Od soboty do wtorku obowiązują maksymalne ceny paliw ustalone przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z rozporządzeniem litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 – 6,82 zł, a oleju napędowego – 7,87 zł.

