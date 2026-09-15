Nawet 16 tysięcy złotych bez doświadczenia. Zaskakująca oferta dla osób po 50

Praca w Niemczech bez doświadczenia. Zarobisz nawet 16 tys. zł

W serwisie Pracuj.pl opublikowano interesujące ogłoszenie skierowane do przyszłych zbrojarzy-betoniarzy, których poszukuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Inbudex. Zatrudnieni specjaliści będą wykonywać swoje codzienne obowiązki w niemieckich fabrykach zajmujących się prefabrykacją betonu – zakłady mieszczą się w Paderborn, Langgons oraz Siegen.

Największym magnesem w tej propozycji są niewątpliwie oferowane stawki finansowe. Jak wynika z opublikowanej oferty, miesięczna pensja brutto waha się w granicach od 12 do 16 tysięcy złotych. Co niezwykle ważne dla zainteresowanych, kandydaci wcale nie muszą posiadać wcześniejszego doświadczenia w tej konkretnej branży. Firma zatrudniająca zapewnia pełne przyuczenie do wykonywania powierzonych zadań.

Inbudex rekrutuje. Oferta pracy dla osób po 50. roku życia bez CV

Przedsiębiorstwo wyraźnie podkreśla w swoim komunikacie, że z chęcią nawiąże współpracę z kandydatami, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia. Dodatkowym atutem jest brak wymogu posługiwania się językiem niemieckim, gdyż codzienna praca odbywa się w pełni polskojęzycznym zespole. Aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć zdobycie posady, wprowadzono bardzo uproszczoną procedurę rekrutacyjną – od chętnych nie wymaga się w ogóle przesyłania tradycyjnego CV.

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Umowa o pracę i bezpłatne zakwaterowanie w Niemczech

Pracownicy, którzy zdecydują się na wyjazd, mają zagwarantowane całkowicie darmowe lokum, a koszty te w stu procentach pokrywa pracodawca. Firma oferuje stabilną, długofalową współpracę opartą na legalnej umowie o pracę. Wszelkie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne będą regularnie odprowadzane do polskiego ZUS, podczas gdy podatek dochodowy zostanie rozliczony w Niemczech, zgodnie z przypisaną tam klasą podatkową.

Wykonywanie obowiązków służbowych zaplanowano głównie w dni robocze od poniedziałku do piątku, chociaż pracodawca dopuszcza także możliwość wyrabiania nadgodzin, pracy na zmianach nocnych czy w soboty. Według szczegółowych danych zamieszczonych w ogłoszeniu, kandydaci mogą zgłaszać się z aplikacjami aż do 18 września 2026 roku.