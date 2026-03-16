Najlepsze bary mleczne w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich barów mlecznych

Najlepsze bary mleczne Szczecin - LISTA
Bary mleczne od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, stanowiąc synonim domowego smaku, przystępnych cen i szybkiej, sycącej kuchni. To idealne rozwiązanie dla studentów, seniorów, osób szukających niedrogiego, ale pełnowartościowego obiadu w przerwie od pracy, a także dla każdego, kto tęskni za tradycyjnymi polskimi daniami. Czy to klasyczne pierogi, kopytka z sosem, zupa pomidorowa czy schabowy z ziemniakami – bary mleczne oferują szeroki wybór dań, które przypominają smaki dzieciństwa. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć najlepsze bary mleczne w Szczecinie, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie miejsc, które zdobyły uznanie mieszkańców.
- Bar Mleczny Turysta
- Adres: Edmunda Bałuki 6A, 70-406 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłem w barze pierwszy raz zwabiony pozytywnymi opiniami na Google i Facebook. Bar usytuowany obok Dworca PKP sam klimat miejsca typowo barowy bez szaleństw,ekstrawagancji ale co najważniejsze było czysto,schludnie i przyjemnie pachniało przygotowanymi potrawami. Jedzenie było bardzo dobre zupa flaczki idealne drugie danie ziemniaki i gołąbek bardzo dobre można powiedzieć jak domowe sos pomidorowy dobrze doprawiony bułką do zupy ciepła Bułka + kompot Cena za dwa Dania 32 zł zatem bardzo atrakcyjna na pewno jakość w stosunku do ceny bardzo dobra. Bar warty polecenie ."
- Bufet Mleczny
- Adres: 26 Kwietnia 83, 71-126 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Miejsce trochę nie pozorne, ale zachęcam do spróbowania. Obiady domowe, cenowo 55 zł za 2 zestawy oraz 2 kompoty, porcje bardzo solidne i przy tym smacznie. Jak macie ochotę zjeść klasyczny dobry domowy posiłek w uczuciwej cenie to akurat to jest do miejsce."
- Bar pod Czerwonym Ratuszem
- Adres: plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie pierwsza klasa.Każdy znajdzie coś dla siebie.Polecam"
- Bar Pychotka
- Adres: Wawrzyniaka 6a, 70-392 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Lokal przypomina poprzednią epokę ale nie jest to wadą a zaletą. Czas zwalnia atmosfera przyjazna, mozna w dobrym klimacie zjeść bardzo dobry obiad. Polecam i nie raz jeszcze odwiedzę to miejsce. Obsługa bardzo miła a dania przygotowywane na bieżąco z świeżych produktów."
- Kogel-Mogel Bar Mleczny
- Adres: al. Wyzwolenia 115, 71-432 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 3,9
- Przykładowa opinia: "Może nie jestem stałym bywalcem ale lubię tu zachodzić, i to co robi kuchnia i dziewczyny za ladą to nie jest dobra robota… TO JEST COŚ WIĘCEJ - ONE DAJĄ WIĘCEJ… JEDZENIE JEST PYSZNE. za 25zl dostanie się pełnowartościowe jedzenie. Dobrze jakościowe produkty, pomidorowa pyszna! A schabowe robione na miejscu I ogólnie nie zawiodłem się! Może i wygląda już staro i przydałby się remont (Panie prezydencie, warto przyjechać spróbować i pomóc fundacji) bo ktoś tam ma smak, serce i dla tego uśmiechu warto. To jest dobre miejsce. Poprostu dobre miejsce ; nie omijać! Zajdźcie, spróbujcie! I dajcie trochę uśmiechu Panią za ladą - a one pokażą serce na talerzu."
- Bar Julia
- Adres: Jana Henryka Dąbrowskiego 1A, Śląska 31/1B, 70-100 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Bar Julia na Dąbrowskiego to coś więcej niż tylko jadłodajnia. To miejsce spotkań w których spożywane posiłki przypominają rodzinną atmosferę. Jedzenie jest super a pani Krysia oraz Monika tworzą cały ten cudowny anturaż. Polecam gorąco"
- Obiady u Teściowej
- Adres: Bolesława Śmiałego 27, 70-348 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Byłam tu już z 10 x, moja ulubiona jadłodajnia, żaden kotlet schabowy w innym miejscu nie dorównał temu w Obiadach u Teściowej, poprzeczka postawiona bardzo wysoko. Duza porcja, niska cena - brzmi nieprawdopodobnie, a to miejsce jest snem na jawie. Przemiłe Panie, czysto w środku, same plusy"
- Łasuch
- Adres: Jarosława Iwaszkiewicza 84, 70-786 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Byłem ostatnio ze znajomymi w tym barze. Zupy petarda w smaku. Jak domowe. Zaś drugie, mogłoby być ciut lepsze mięsko. Ale ogólnie cena do jakości, nie ma co narzekać. Trzeba kultywować takie miejsca niż zagraniczne sieciówki. Polecam."
- Karczma Polska
- Adres: plac Lotników 3, 70-414 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Wiec tak kwaśnica po prostu pyszna duzo mięsa mniam ! Ryba halibut rozpływają aie w ustach, kartacze smakowały tak jak od mojej babci nie jadłam takich dobre 15 lat sernik pyszny delikatny i puszysty, wzięłam na wynos smalec oraz pasztet w słowach one również wymienite Obsługa przemiła czułam sie bardzo komfortowo na pewno tu wrócę"
- Bar u Izy
- Adres: plac Kilińskiego, 71-899 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Najlepsze miejsce na świecie -"