Motocyklista wylądował na asfalcie i stracił prawo jazdy. Fatalny finał popisu na środku skrzyżowania

Wypadek motocyklisty w Szczecinie na ruchliwym skrzyżowaniu

Zdarzenie miało początek w momencie zmiany świateł na sygnalizatorze, gdy kierujący jednośladem całkowicie przestał kontrolować swój pojazd. Zabezpieczony materiał wideo wyraźnie pokazuje, że maszyna wykonała nagły ruch, a następnie z impetem upadła na asfalt. Brak ostrożności i być może chęć zaimponowania na drodze zaowocowały nagłym przerwaniem podróży w bardzo bolesny sposób.

W tym samym czasie rejon patrolowali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego szczecińskiej policji. Mundurowi błyskawicznie dostrzegli leżącą na jezdni maszynę oraz obecnych uczestników zdarzenia i natychmiast wkroczyli do akcji.

Szczecińska policja zatrzymuje uprawnienia. Surowe konsekwencje

Służby ze Szczecina poinformowały o odebraniu uprawnień do kierowania nieostrożnemu motocykliście. Obecnie trwają w tej sprawie szczegółowe czynności wyjaśniające, w których zapis z miejskich kamer odegra rolę podstawowego materiału dowodowego.

Stróże prawa przypominają przy okazji o regulacjach prawnych obowiązujących od 30 marca 2026 roku. Według nich surowo karalne jest świadome wprowadzanie maszyny w poślizg lub prowokowanie sytuacji pozbawiającej przyczepności choćby pojedyncze koło.

Przepisy drogowe walczą z niebezpiecznymi manewrami na ulicach

Zmodyfikowane prawo ma stanowczo ukrócić drogowe wyczyny, które niejednokrotnie prowadzą do dramatów. Służby zaznaczają, że chwilowa utrata rozwagi błyskawicznie generuje wypadki, a miejskie trasy zupełnie nie służą do sprawdzania osobistych limitów oraz motoryzacyjnej wyobraźni.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie ostrzega kierujących

Przedstawiciele lokalnych służb ostrzegają.

- Wykonywanie manewrów wymaga stuprocentowej kontroli, gdyż utrata panowania zwiastuje ogromną tragedię.

- Brawura przynosi straty, ponieważ jeden błąd skutkuje zatrzymaniem dokumentów lub poważnymi obrażeniami.

- Asfalt to nie profesjonalny tor, dlatego należy stawiać na zachowanie bezpieczeństwa, a unikać widowiskowych popisów.

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Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie