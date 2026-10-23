Morderstwo ciężarnej kobiety. Podejrzany w rękach szczecińskiej policji

Uciekł z Niemiec. Błyskawiczna obława za podejrzanym o zabójstwo

Do ujęcia poszukiwanego doszło w czwartek, 23 października, na jednej ze szczecińskich ulic. Podkom. Piotr Jaworski, pełniący funkcję rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przekazał, że polskie organy ścigania otrzymały doniesienia o zbrodni w czwartek rano. Samo tragiczne w skutkach zdarzenie miało mieć miejsce we wtorek za zachodnią granicą.

Niemieccy śledczy poinformowali stronę polską, że głównym podejrzanym w sprawie jest 43-letni Polak, Marek R.. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni rzekomo uciekł do ojczyzny.

W związku z powagą sytuacji niemieckie służby błyskawicznie wystawiły za 43-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

„Łowcy cieni” i policja w akcji. Marek R. w rękach CBŚP

Do akcji poszukiwawczej od razu ruszyli specjaliści z Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji, popularnie nazywani „łowcami cieni”. W działaniach operacyjnych brali udział także funkcjonariusze KWP w Szczeciniej.

- Z przekazanych ustaleń wynikało, że podejrzewanym o popełnienie tej zbrodni jest 43-letni Marek R., obywatel Polski - przekazał podkom. Piotr Jaworski.

Działania dochodzeniowe szybko przyniosły rezultaty. Śledczy namierzyli kryjówkę poszukiwanego, która znajdowała się właśnie w Szczecinie.

- Funkcjonariusze CBŚP, współpracując z policjantami, ustalili miejsce pobytu mężczyzny. Podjęte czynności doprowadziły do wytypowania lokalizacji na terenie Szczecina. Został on niezwłocznie zatrzymany. Doszło do tego w czwartek, krótko po godzinie 12.00, na jednej z ulic miasta - poinformował rzecznik zachodniopomorskiej policji.

Zatrzymany pod ENA. Kolejne kroki szczecińskiej policji

Jak wynika z komunikatów policyjnych, na piątek zaplanowano szereg czynności proceduralnych związanych z Europejskim Nakazem Aresztowania. Wszystkie te działania zmierzają do przekazania podejrzanego w ręce niemieckiej sprawiedliwości.

Obecnie służby odmawiają podawania szczegółów na temat samej zbrodni i ewentualnych motywów sprawcy. Główne śledztwo dotyczące tego morderstwa znajduje się w gestii niemieckiej policji i prokuratury.

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