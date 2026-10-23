Rumuni ograbili 94-letnią Szwedkę i uciekli promem. Wpadli prosto w ręce polskiej policji

Międzynarodowe śledztwo. Łupem padła biżuteria 94-letniej Szwedki

Cała sprawa ma wymiar międzynarodowy, ponieważ do zuchwałej kradzieży doszło na terytorium Szwecji. Poszkodowaną okazała się 94-letnia mieszkanka tego kraju, której skradziono cenną biżuterię. Funkcjonariusze oszacowali wartość utraconego mienia na mniej więcej 100 tysięcy szwedzkich koron. Głównymi podejrzewanymi o ten czyn zostali obywatele Rumunii, czyli 38-letnia kobieta oraz 36-letni mężczyzna. Duet postanowił uciec z miejsca przestępstwa i przedostać się na pokładzie promu prosto do Polski.

Policyjna obława w Świnoujściu. Zabezpieczono samochód sprawców

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu szybko zlokalizowali auto, którym podróżowali uciekinierzy. Pojazd został natychmiast zatrzymany do kontroli, a funkcjonariusze przystąpili do szczegółowej rewizji. W trakcie kontroli osobistej 38-latki odnaleziono biżuterię, która zdaniem śledczych pochodziła bezpośrednio z obrabowania szwedzkiej staruszki. Dodatkowo policyjny patrol zabezpieczył samochód podejrzanych, gdyż istniało uzasadnione przypuszczenie, że służył on do popełnienia tego przestępstwa.

Kobieta z Europejskim Nakazem Aresztowania. Trafiła do aresztu

Kłopoty z prawem zatrzymanej Rumunki okazały się znacznie poważniejsze. Weryfikacja w policyjnych systemach wykazała, że 38-latka była poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania. Jest to specjalny mechanizm współpracy państw unijnych, pozwalający na szybkie ujęcie i przekazanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Na wniosek organów ścigania sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kobiety. O jej przyszłości zadecydują teraz procedury w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

Towarzysz 38-latki przesłuchany. Policja bada jego rolę w kradzieży

Zatrzymany wraz z podejrzaną 36-letni obywatel Rumunii musiał złożyć obszerne wyjaśnienia. Przedstawiciele policji poinformowali, że na obecnym etapie śledztwa występuje on jedynie w roli świadka. Trwa weryfikowanie jego ewentualnego udziału w rabunku i sprawdzanie, czy w jakikolwiek sposób pomagał w ukrywaniu zrabowanych przedmiotów. Mundurowi zaznaczają, że cała akcja to doskonały dowód na skuteczną walkę z przestępczością o charakterze transgranicznym. Szybka interwencja w Świnoujściu udowadnia, że ucieczka za granicę nie gwarantuje przestępcom bezkarności.

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