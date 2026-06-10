Korki przed granicą z Niemcami. Będą wstrzymywać ruch na A6 w Kołbaskowie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-10 14:42

Kierowcy podróżujący w stronę Niemiec muszą przygotować się na spore problemy. Autostrada A6 przy przejściu granicznym w Kołbaskowie będzie czasowo zamykana z powodu montażu ogromnych elementów nowego wiaduktu. Prace ruszą w czwartek i potrwają do soboty, a ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.

Utrudnienia na A6. Kierowcy postoją w korkach

Pomiędzy 11 a 13 czerwca w rejonie Kołbaskowa drogowcy będą instalować 36 ogromnych prefabrykatów. Konstrukcje nowego wiaduktu mają po 26,5 metra długości i będą podnoszone nad czynną autostradą A6.

Ze względu na specyfikę prac, ruch na tej trasie będzie cyklicznie wstrzymywany na około 10 minut. Takich przerw w ciągu doby przewidziano przynajmniej kilka.

Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tłumaczy, że bezpieczeństwo wymaga wstrzymania ruchu na czas przenoszenia potężnych belek nad jezdnią, apelując do zmotoryzowanych o cierpliwość.

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Nowy wiadukt w Kołbaskowie. Kiedy koniec budowy?

Roboty drogowe tuż przy granicy z Niemcami trwają od 2022 roku. Pojazdy poruszają się aktualnie w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. Po sezonie letnim zaplanowano przeniesienie ruchu na nitkę w kierunku Berlina.

Powstający wiadukt pozwoli kierowcom na swobodne zawrócenie tuż przed wjazdem do Niemiec. Dotychczas, z braku odpowiedniej infrastruktury, zmotoryzowani musieli pokonywać dodatkowe 9,5 kilometra w głąb sąsiedniego państwa, aby móc zmienić kierunek jazdy. Było to szczególnie uciążliwe dla służb porządkowych.

Jak informuje Mateusz Grzeszczuk, konstrukcja wiaduktu nabiera kształtów, gdyż gotowe są już podpory, a obecnie trwa instalacja belek. Finał całej inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku.

Bezpieczniejsze kontrole przy granicy polsko-niemieckiej

Inwestycja w Kołbaskowie obejmuje również budowę specjalnego placu do kontroli z inteligentnym oznakowaniem po południowej stronie autostrady A6. Dzięki nowej infrastrukturze funkcjonariusze Straży Granicznej przestaną zatrzymywać samochody na głównej jezdni w okolicach stacji benzynowych. Dotychczasowe rozwiązanie stwarzało duże zagrożenie i powodowało spowolnienie ruchu.

Decyzja o przebudowie węzła granicznego zapadła po doświadczeniach z czasów pandemii koronawirusa. Wówczas nagłe wprowadzenie kontroli granicznych ujawniło braki w infrastrukturze drogowej, zwłaszcza w zakresie możliwości zawracania i bezpiecznego sprawdzania pojazdów.

Zmiany dla kierowców na autostradzie A6

  • cykliczne zamykanie drogi na kilkanaście minut,
  • prawdopodobne zatory drogowe przed wjazdem do Niemiec,
  • ograniczenie ruchu do jednej nitki autostrady,
  • obecność maszyn budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie aut przejeżdżających obok placu budowy.
Utrudnienia na autostradzie A6
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