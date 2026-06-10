Korki przed granicą z Niemcami. Będą wstrzymywać ruch na A6 w Kołbaskowie

Utrudnienia na A6. Kierowcy postoją w korkach

Pomiędzy 11 a 13 czerwca w rejonie Kołbaskowa drogowcy będą instalować 36 ogromnych prefabrykatów. Konstrukcje nowego wiaduktu mają po 26,5 metra długości i będą podnoszone nad czynną autostradą A6.

Ze względu na specyfikę prac, ruch na tej trasie będzie cyklicznie wstrzymywany na około 10 minut. Takich przerw w ciągu doby przewidziano przynajmniej kilka.

Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tłumaczy, że bezpieczeństwo wymaga wstrzymania ruchu na czas przenoszenia potężnych belek nad jezdnią, apelując do zmotoryzowanych o cierpliwość.

Nowy wiadukt w Kołbaskowie. Kiedy koniec budowy?

Roboty drogowe tuż przy granicy z Niemcami trwają od 2022 roku. Pojazdy poruszają się aktualnie w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. Po sezonie letnim zaplanowano przeniesienie ruchu na nitkę w kierunku Berlina.

Powstający wiadukt pozwoli kierowcom na swobodne zawrócenie tuż przed wjazdem do Niemiec. Dotychczas, z braku odpowiedniej infrastruktury, zmotoryzowani musieli pokonywać dodatkowe 9,5 kilometra w głąb sąsiedniego państwa, aby móc zmienić kierunek jazdy. Było to szczególnie uciążliwe dla służb porządkowych.

Jak informuje Mateusz Grzeszczuk, konstrukcja wiaduktu nabiera kształtów, gdyż gotowe są już podpory, a obecnie trwa instalacja belek. Finał całej inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku.

Bezpieczniejsze kontrole przy granicy polsko-niemieckiej

Inwestycja w Kołbaskowie obejmuje również budowę specjalnego placu do kontroli z inteligentnym oznakowaniem po południowej stronie autostrady A6. Dzięki nowej infrastrukturze funkcjonariusze Straży Granicznej przestaną zatrzymywać samochody na głównej jezdni w okolicach stacji benzynowych. Dotychczasowe rozwiązanie stwarzało duże zagrożenie i powodowało spowolnienie ruchu.

Decyzja o przebudowie węzła granicznego zapadła po doświadczeniach z czasów pandemii koronawirusa. Wówczas nagłe wprowadzenie kontroli granicznych ujawniło braki w infrastrukturze drogowej, zwłaszcza w zakresie możliwości zawracania i bezpiecznego sprawdzania pojazdów.

Zmiany dla kierowców na autostradzie A6

cykliczne zamykanie drogi na kilkanaście minut,

prawdopodobne zatory drogowe przed wjazdem do Niemiec,

ograniczenie ruchu do jednej nitki autostrady,

obecność maszyn budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie aut przejeżdżających obok placu budowy.

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