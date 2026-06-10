Korki przed granicą z Niemcami. Będą wstrzymywać ruch na A6 w Kołbaskowie

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Utrudnienia na A6. Kierowcy postoją w korkach
Pomiędzy 11 a 13 czerwca w rejonie Kołbaskowa drogowcy będą instalować 36 ogromnych prefabrykatów. Konstrukcje nowego wiaduktu mają po 26,5 metra długości i będą podnoszone nad czynną autostradą A6.
Ze względu na specyfikę prac, ruch na tej trasie będzie cyklicznie wstrzymywany na około 10 minut. Takich przerw w ciągu doby przewidziano przynajmniej kilka.
Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tłumaczy, że bezpieczeństwo wymaga wstrzymania ruchu na czas przenoszenia potężnych belek nad jezdnią, apelując do zmotoryzowanych o cierpliwość.
Nowy wiadukt w Kołbaskowie. Kiedy koniec budowy?
Roboty drogowe tuż przy granicy z Niemcami trwają od 2022 roku. Pojazdy poruszają się aktualnie w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w stronę Szczecina. Po sezonie letnim zaplanowano przeniesienie ruchu na nitkę w kierunku Berlina.
Powstający wiadukt pozwoli kierowcom na swobodne zawrócenie tuż przed wjazdem do Niemiec. Dotychczas, z braku odpowiedniej infrastruktury, zmotoryzowani musieli pokonywać dodatkowe 9,5 kilometra w głąb sąsiedniego państwa, aby móc zmienić kierunek jazdy. Było to szczególnie uciążliwe dla służb porządkowych.
Jak informuje Mateusz Grzeszczuk, konstrukcja wiaduktu nabiera kształtów, gdyż gotowe są już podpory, a obecnie trwa instalacja belek. Finał całej inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2024 roku.
Bezpieczniejsze kontrole przy granicy polsko-niemieckiej
Inwestycja w Kołbaskowie obejmuje również budowę specjalnego placu do kontroli z inteligentnym oznakowaniem po południowej stronie autostrady A6. Dzięki nowej infrastrukturze funkcjonariusze Straży Granicznej przestaną zatrzymywać samochody na głównej jezdni w okolicach stacji benzynowych. Dotychczasowe rozwiązanie stwarzało duże zagrożenie i powodowało spowolnienie ruchu.
Decyzja o przebudowie węzła granicznego zapadła po doświadczeniach z czasów pandemii koronawirusa. Wówczas nagłe wprowadzenie kontroli granicznych ujawniło braki w infrastrukturze drogowej, zwłaszcza w zakresie możliwości zawracania i bezpiecznego sprawdzania pojazdów.
Zmiany dla kierowców na autostradzie A6
- cykliczne zamykanie drogi na kilkanaście minut,
- prawdopodobne zatory drogowe przed wjazdem do Niemiec,
- ograniczenie ruchu do jednej nitki autostrady,
- obecność maszyn budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie aut przejeżdżających obok placu budowy.