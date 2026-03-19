Kierowcy pokłócili się na ulicy. 46-latek nagle wyciągnął przedmiot przypominający broń

Grzegorz Kluczyński
2026-03-19 16:37

Na szczecińskim Pogodnie rutynowa sprzeczka drogowa błyskawicznie przerodziła się w niebezpieczny incydent. Jeden z kierowców, usiłując wymusić określone zachowanie na innym uczestniku ruchu, użył przedmiotu przypominającego broń. Do akcji musieli wkroczyć policyjni kontrterroryści.

Awantura kierowców w Szczecinie. W ruch poszła broń

Do dramatycznych scen doszło w wyniku słownej utarczki pomiędzy dwoma zmotoryzowanymi uczestnikami ruchu. W kulminacyjnym momencie 46-letni szczecinianin wycelował w  drugiego mężczyznę przedmiot złudnie przypominający broń palną. Jak wynika z policyjnych ustaleń, napastnik chciał w ten sposób wymusić na drugim kierowcy konkretne działanie. Zaatakowany mężczyzna nie zwlekał i od razu zaalarmował organy ścigania.

Do akcji natychmiast skierowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz detektywów z komisariatu Szczecin-Pogodno. 46-latek został sprawnie obezwładniony i zatrzymany.

Przeszukanie mieszkania 46-latka. Policja znalazła amunicję i narkotyki

Problemy krewkiego kierowcy nie skończyły się na drogowej awanturze. Wizytę w jego miejscu zamieszkania policjanci zakończyli zabezpieczeniem dowodów w postaci przedmiotu przypominającego broń, amunicji oraz narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili m.in. krzewy konopi i blisko osiem gramów suszu. Cały zarekwirowany materiał stanowi teraz kluczowy dowód w prowadzonym śledztwie.

Kierowca ze Szczecina usłyszał cztery zarzuty

Zebrany materiał dowodowy dał śledczym podstawy do postawienia 46-latkowi aż czterech zarzutów. Na liście przewinień znalazły się:

  • prowadzenie auta pomimo orzeczonego dożywotniego zakazu,
  • zmuszanie innej osoby do określonego zachowania za pomocą gróźb,
  • nielegalna uprawa konopi (innych niż włókniste),
  • posiadanie substancji odurzających.

Decyzją prokuratury mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, a także otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Dodatkowo podejrzany nie może opuszczać granic kraju.

Niecodzienny finał sprzeczki kierowców
