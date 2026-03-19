Kierowcy pokłócili się na ulicy. 46-latek nagle wyciągnął przedmiot przypominający broń

Awantura kierowców w Szczecinie. W ruch poszła broń

Do dramatycznych scen doszło w wyniku słownej utarczki pomiędzy dwoma zmotoryzowanymi uczestnikami ruchu. W kulminacyjnym momencie 46-letni szczecinianin wycelował w drugiego mężczyznę przedmiot złudnie przypominający broń palną. Jak wynika z policyjnych ustaleń, napastnik chciał w ten sposób wymusić na drugim kierowcy konkretne działanie. Zaatakowany mężczyzna nie zwlekał i od razu zaalarmował organy ścigania.

Do akcji natychmiast skierowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz detektywów z komisariatu Szczecin-Pogodno. 46-latek został sprawnie obezwładniony i zatrzymany.

Przeszukanie mieszkania 46-latka. Policja znalazła amunicję i narkotyki

Problemy krewkiego kierowcy nie skończyły się na drogowej awanturze. Wizytę w jego miejscu zamieszkania policjanci zakończyli zabezpieczeniem dowodów w postaci przedmiotu przypominającego broń, amunicji oraz narkotyków. Funkcjonariusze ujawnili m.in. krzewy konopi i blisko osiem gramów suszu. Cały zarekwirowany materiał stanowi teraz kluczowy dowód w prowadzonym śledztwie.

Kierowca ze Szczecina usłyszał cztery zarzuty

Zebrany materiał dowodowy dał śledczym podstawy do postawienia 46-latkowi aż czterech zarzutów. Na liście przewinień znalazły się:

prowadzenie auta pomimo orzeczonego dożywotniego zakazu,

zmuszanie innej osoby do określonego zachowania za pomocą gróźb,

nielegalna uprawa konopi (innych niż włókniste),

posiadanie substancji odurzających.

Decyzją prokuratury mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, a także otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Dodatkowo podejrzany nie może opuszczać granic kraju.

