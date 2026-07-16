Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. Tam będzie groźnie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-16 15:45

W piątek, 17 lipca, Polskę znów czekają upały, a potem nadejdą burze. Początkowo uderzą w zachodnie województwa, by wieczorem skierować się ku centralnej Polsce. Synoptycy IMGW piszą o rzęsistych ulewach, porywistych wichurach i możliwym gradobiciu. Wschodnia część kraju będzie cieszyć się słoneczną i suchą pogodą.

Piorun uderzający w taflę jeziora podczas nocnej burzy. O nadchodzących nawałnicach przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Dynamiczna prognoza pogody dla Polski

Gdzie będzie burza w piątek? Front burzowy uderzy w zachodnią Polskę

Najbliższy piątek, 17 lipca, upłynie pod znakiem upałów. Ale nie wszędzie. Nad Bałtykiem słupki rtęci zatrzymają się na 24 kreskach, podobnej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy północno-wschodnich regionów oraz rejonów podgórskich Podkarpacia i Małopolski. Załamanie pogody nadejdzie w godzinach popołudniowych i wieczornych, wtedy zachodnie województwa znajdą się pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego niosącego burze. Prognozy IMGW mówią o punktowych nawałnicach, podczas których opady mogą sięgnąć 40 litrów wody na metr kwadratowy. Żywiołowi będą towarzyszyć wichury rozpędzające się do 90 km/h i lokalne gradobicia. W rejonach wolnych od burz wiatr będzie umiarkowany. Wschodnia Polska przez cały dzień pozostanie bezpieczna - tam niewielkie zachmurzenie bez kropli deszczu.

Sonda
Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026?

Chłodny front przesunie się do centrum. Ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami

W nocy z piątku na sobotę front burzowy rozpocznie wędrówkę z zachodnich krańców do centrum kraju. To oznacza, że nawałnice uderzą w kolejne województwa. Wciąż mogą występować opady rzędu 40 mm, niszczący wiatr pędzący do 90 km/h I opady gradu. Najdłużej przed nawałnicami uchronią się wschodnie części kraju, które przez zdecydowaną większość nocy z piątku na sobotę będą spokojne.

Ze względu na żar lejący się z nieba, przez cały piątek będą obowiązywać alerty drugiego stopnia, które wygasną dopiero wieczorem. Dodatkowo w ciągu dnia uruchomione zostaną ostrzeżenia pierwszego stopnia dla następnych obszarów Polski. Jedynymi regionami, które unikną tych alertów, są Podlasie i wschodnia połowa województwa warmińsko-mazurskiego.

Znasz te przedmioty z czasów PRL? Kiedyś były w każdym domu!
Pytanie 1 z 11
Co jest na zdjęciu?
Znasz te przedmioty z czasów PRL? Sprawdź się w QUIZIE
Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
prognoza pogody
burze