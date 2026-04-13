Dni otwarte Politechniki Morskiej w Szczecinie. Uczelnia zachęca do wybrania kierunków

Krzysztof Baziuniak
2026-04-13 12:23

13 i 14 kwietnia na Politechnice Morskiej w Szczecinie odbywają się Dni Otwarte. To okazja dla przyszłych studentów, by odwiedzić mury uczelni i zapoznać się z jej ofertą. Na miejscu oprócz programu różnych kierunków można odwiedzić stoiska kół naukowych.

Dni Otwarte Politechnika Morska w Szczecinie

Autor: Krzysztof Baziuniak/ Archiwum prywatne

Politechnika Morska zorganizowała dwudniowe dni otwarte dla maturzystów i wszystkich zainteresowanych studiami. Goście mogą zwiedzać budynki uczelni, poznawać oferowane kierunki, rozmawiać z wykładowcami i specjalistami oraz zobaczyć, jak wygląda cały kampus. Zaplanowano spotkania ze studentami oraz absolwentami. To doskonała okazja by zaczerpnąć ich historii oraz doświadczeń. Ponadto, jedną z atrakcji jest również wycieczka po statku Nawigator XXI.

Już dzisiaj wydarzenie przyciągnęło liczne grupy młodzieży z różnych regionów kraju.

Jutro zwiedzanie będzie możliwe w godz. 9:00 - 14:00.