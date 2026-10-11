Darmowe badania w Szczecinie. Nowy program profilaktyczny ma szansę uratować tysiące osób

Rak płuca to wciąż nowotwór o najwyższej śmiertelności

Podczas piątkowej konferencji w Szczecinie ogłoszono start nowego, ogólnopolskiego programu profilaktycznego. Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, zwróciła uwagę, że inwestowanie w zapobieganie chorobom to priorytet obecnej polityki państwa.

Od wielu miesięcy Ministerstwo Zdrowia stawia na szeroko pojętą profilaktykę – powiedziała. - Wskazujemy na to, że profilaktyka jest podstawą. Złotówka włożona w działania profilaktyczne, to jest sześć złotych zwrotu, jeśli chodzi o koszty w medycynie naprawczej.

Zaznaczyła jednocześnie, że to właśnie nowotwór płuc charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem śmiertelności wśród wszystkich nowotworów złośliwych.

Nowotwór płuc jest nowotworem, gdzie mamy najwyższą śmiertelność, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Dlatego Ministerstwo Zdrowia postanowiło przygotować program. Myślę, że troszkę bardziej dedykowany mężczyznom, bo tutaj mamy cały czas bardziej liczną grupę mężczyzn, jeśli chodzi o populację, umierających z powodu nowotworów złośliwych, w tym raka płuca - podkreśliła wiceminister.

Darmowe badania dla palaczy. Jakie są kryteria kwalifikacji?

Inicjatywa opiera się na wykonywaniu niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. Jest to szybkie i bezbolesne badanie obrazowe, niewymagające podania kontrastu, które wykorzystuje znikomą dawkę promieniowania. Dzięki niemu możliwe jest zidentyfikowanie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Program skierowany jest do osób w wieku 55-74 lat, które mają za sobą historię palenia tytoniu wynoszącą co najmniej 20 paczkolat, pod warunkiem, że od momentu zerwania z nałogiem nie minęło więcej niż 15 lat.

Dodatkowo z badań mogą skorzystać młodsi pacjenci, w przedziale wiekowym 50-74 lata, którzy spełniają te same warunki dotyczące palenia, o ile występuje u nich przynajmniej jeden czynnik podwyższonego ryzyka. Do takich czynników zalicza się na przykład wcześniejszą chorobę nowotworową lub przypadki raka płuca u bliskich krewnych (pierwszego stopnia).

Niezwykle istotną informacją jest to, że do wzięcia udziału w programie nie jest wymagane żadne skierowanie od lekarza.

Lekarka alarmuje: Z powodu raka płuca znika miasto wielkości Goleniowa

Lek. Iwona Witkiewicz, ordynator oddziału gruźlicy i chorób płuc w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie-Zdunowie, uświadomiła zebranym ogromną skalę problemu.

Co czwarty lub piąty pacjent, który umiera na raka, umiera na raka płuca. Każdego roku ta statystyka się różni o 200-300 przypadków. Każdego roku umiera nam miasteczko wielkości Goleniowa. W Europie na raka płuc wymiera miasto wielkości Szczecina, a na całym świecie miasto wielkości Warszawy. To przedstawia jak jest wielki problem – przekazała specjalistka.

Ekspertka podkreśliła, że chociaż medycyna poczyniła gigantyczne postępy w dziedzinie diagnostyki i metod leczenia, to jednak wskaźniki wyleczalności raka płuca wciąż pozostają dalece niezadowalające.

Ja pracuję długo, nam zmieniło się wszystko: diagnostyka, program lekowe, ale nie poprawiła nam się istotnie ani w Polsce, ani w Europie wyleczalność tego raka. To jest szalenie rozpaczliwe. 2/3 to mężczyźni, 1/3 to kobieta – powiedziała.

Specjalistka wskazała na kluczowy problem, z jakim borykają się lekarze – zbyt późne zgłaszanie się pacjentów na wizytę.

W pierwszym stadium, jeśli chodzi o mieszkańców Szczecina, trafia do mnie 20-30 proc. pacjentów, a w czwartym, kiedy my już tylko możemy potwierdzić chorobę i objąć chorego leczeniem hospicyjnym, trafia mniej więcej 30 proc. Jeszcze gorzej to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę mieszkańców województwa, z pomięciem Szczecina. Wtedy w pierwszym stadium trafia do mnie 10 proc., a w ostatnim około 50 proc. – przekazała Witkiewicz.

Gdzie i jak zapisać się na darmowe badanie płuc?

Dyrektor szczecińskiego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Małgorzata Usielska, zaznaczyła, że głównym celem inicjatywy jest wczesna diagnoza, dająca szansę na wyleczenie.

Bardzo się cieszę, że są te programy, ponieważ pozwalają nam wejść na ścieżkę leczenia w momencie, kiedy mamy szansę. Staramy się realizować programy, które są dla pacjenta ważne. W których my widzimy, że w skali województwa dają wyraźne efekty, czyli pomoc nie wtedy, kiedy pacjent jest tak bardzo chory, że nie można mu już pomóc. Tylko wtedy, kiedy medycyna na obecnym poziomie dysponuje dużymi możliwościami - powiedziała.

Osoby zainteresowane badaniem powinny udać się do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie-Zdunowie, zlokalizowanego przy ul. Sokołowskiego 11. Udział w programie i wykonanie tomografii są całkowicie darmowe.

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