Bomba w pobliżu ruchliwej trasy! Ważne ogłoszenie dla kierowców

250-kilogramowa bomba pod Szczecinem. W poniedziałek zamkną ruch

Uwaga kierowcy! Duże utrudnienia czekają was niebawem w Szczecinie. Saperzy zajmą się bombą lotniczą z czasów II wojny światowej, którą znaleziono w pobliżu Węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Niewybuch waży około 250 kg. Na czas akcji ruch zostanie całkowicie wstrzymany m.in. na autostradzie A6 i drodze krajowej nr 10.

Akcja podjęcia niewybuchu ma rozpocząć się w poniedziałek, 21 września, około godz. 10 – poinformował szczeciński magistrat. Bomba została znaleziona w piątek na terenie lasu w pobliżu Węzła Kijewo i ul. Szosa Stargardzka.

To bomba lotnicza z czasów II wojny światowej, która waży około 250 kg. Jej usunięciem zajmą się saperzy. Ze względów bezpieczeństwa na czas ich pracy konieczne będzie zatrzymanie ruchu w okolicy.

"Ruch zostanie wstrzymany na każdym kierunku w pobliżu Węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej"

Utrudnienia obejmą autostradę A6 oraz Szosę Stargardzką, która jest częścią drogi krajowej nr 10. Samochody zostaną zatrzymane we wszystkich kierunkach.

– Ruch zostanie wstrzymany na każdym kierunku w pobliżu Węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej. Odbędzie się to na kilka, kilkanaście minut przed podjęciem niewybuchu. Według pierwszych szacunków utrudnienia mogą potrwać około 30 minut – poinformował rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Dokładne trasy objazdów mają zostać podane w kolejnych komunikatach. Władze miasta apelują do kierowców, którzy będą w poniedziałek przejeżdżać przez tę część Szczecina, aby zaplanowali podróż z dodatkowym zapasem czasu. Trzeba też stosować się do poleceń policji i innych służb pracujących w rejonie Węzła Kijewo.

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