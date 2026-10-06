Zjedz ciastko, wesprzyj profilaktykę onkologiczną

To już druga edycja współpracy Asprodu z Fundacją z okazji obchodów różowego października. W poprzednim roku w wyniku sprzedaży bankietówki klienci Asprodu uzbierali ponad 11 000 zł – kwota ta w całości zasiliła konto fundacji. W tym roku ta współpraca ma też nową odsłonę – Asprod będzie obecny na biegu PIERSI NA START odbywającym się 10 października w parku Kasprowicza. Organizatorzy biegu chcą, aby był on impulsem do zadania sobie prostego, ale kluczowego pytania: czy zrobiłam/em badania profilaktyczne?

Różowy Październik to ogólnoświatowa kampania, mająca na celu zwiększenie świadomości na temat raka piersi – choroby, która w Polsce diagnozowana jest u ponad 20 000 kobiet rocznie. Niestety, zbyt często wykrywana jest zbyt późno. Tymczasem wczesna diagnoza daje nawet 90 proc. szans na całkowite wyleczenie. Dlatego lekarze i organizacje społeczne niezmiennie przypominają: podstawą jest regularne samobadanie piersi, wykonywanie USG, 45 roku życia – mammografia, bezpłatne badanie, dostępne w ramach programu profilaktycznego. Edukacja i profilaktyka mogą uratować życie, a każda forma przypomnienia o ich znaczeniu – taka jak bieg w centrum miasta czy ciastko – jest bardzo cenna.

Bankietówka ROŻOWY PAŹDZIERNIK – z bitą śmietaną i dodatkiem malin w żelu – będzie dostępna w cenie 13,99 zł w każdym Asprodzie, do wyczerpania zapasów. Akcja potrwa trzy dni. Zachęcamy do zakupu bankietówki z misją. W zeszłym roku akcja cieszyła się dużym powodzeniem zarówno wśród naszych klientów, jak i wśród załogi naszych sklepów, która w większości składa się z kobiet. Mamy nadzieję, że również w tym roku ta inicjatywa okaże się sukcesem.– dodaje Anna Łukasik.

W ramach obchodów Asprod wspólnie z Regionalną Fundacją Walki z Rakiem planuje także zorganizowanie warsztatów profilaktyki raka piersi. Warsztaty odbędą się w nowym punkcie Asprod przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Szczecinie, termin zostanie podany wkrótce na Facebooku piekarni.