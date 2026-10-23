Young Leosia i Fukaj rozbiją bank! Wiemy, gdzie i za ile kupić bilety na ESKA Music Tour Kołobrzeg 2026

Young Leosia i Fukaj wystąpią w Kołobrzegu. Znamy szczegóły koncertu

Fani rapu mogą już szykować się na muzyczne emocje. W sobotę 14 listopada 2026 roku w hali MOSiR Milenium w Kołobrzegu odbędzie się koncert ESKA Music Tour. Na scenie pojawią się Young Leosia, Fukaj oraz Brokies. Imprezę poprowadzą prezenterzy Radia ESKA, Ola Kot i Mati Fuczyło.

Wydarzenie organizują Radio ESKA i prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Koncert rozpocznie się o godz. 19.

To już trzeci rok z rzędu, gdy Kołobrzeg stanie się miejscem spotkania fanów rapu. W poprzednich latach na scenie występowali m.in. Jan-Rapowanie, White 2115, Tymek, Eryk Moczko, Aleshen i Young Igi. Tegoroczna edycja zapowiada się równie interesująco.

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Ile kosztują bilety na ESKA Music Tour Kołobrzeg 2026?

Organizatorzy przygotowali kilka pul biletów. Ceny standardowych wejściówek zaczynają się od 99 zł, a w kolejnej puli wynoszą 119 zł. Tańsza opcja czeka na mieszkańców Kołobrzegu. Posiadacze Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca mogą kupić bilet za 49 zł. Trzeba jednak pamiętać, że specjalna pula obejmuje tylko 500 wejściówek. Warto więc się pospieszyć, jeśli chce się skorzystać z niższej ceny.

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Gdzie kupić bilety na koncert Young Leosi i Fukaja?

Bilety na ESKA Music Tour Kołobrzeg 2026 są dostępne w serwisie eBilet. Koncert odbędzie się 14 listopada w hali MOSiR Milenium przy ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu. Początek zaplanowano na godz. 19.

Na jedno konto użytkownika można kupić maksymalnie 10 biletów. Wszystkie podane ceny zawierają obowiązkowe opłaty.

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