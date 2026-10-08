Pomorze Zachodnie ruszyło z kampanią informacyjną ​pod hasłem "To miejsce znasz".

Główny pomysł jest prosty: codziennie mijamy miejsca, do których wyglądu zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Często zapominamy jednak, jak te same parki, dworce czy drogi rowerowe wyglądały jeszcze kilka lat temu. Kampania zestawia ze sobą przeszłość i teraźniejszość, uświadamiając nam ogromną metamorfozę regionu.

Autor: Pomorze Zachodnie/ Materiały prasowe Kampania "To miejsce znasz"

Zalety kampanii:

Pokazuje konkrety, nie obietnice: Skupia się na namacalnych efektach - miejscach, w których odpoczywamy, podróżujemy czy spędzamy czas z rodziną.

Mówi ludzkim głosem: Przekłada skomplikowane fundusze europejskie na prosty wniosek: te pieniądze realnie poprawiły komfort naszego codziennego życia.

Buduje lokalną dumę: Skłania do zatrzymania się na chwilę i docenienia tego, jak nowoczesne, zielone i przyjazne staje się województwo zachodniopomorskie.

Autor: Pomorze Zachodnie/ Materiały prasowe Kampania "To miejsce znasz"

„To miejsce znasz” to zaproszenie do spaceru po własnej okolicy i odkrycia jej na nowo. Pokazuje, że fundusze unijne to nie tylko abstrakcyjne miliony euro, ale przede wszystkim nowa, lepsza rzeczywistość, którą mamy na wyciągnięcie ręki.