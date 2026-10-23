Kierowca miał problem z parkowaniem, alkomat pokazał szokujący wynik. To mogło go zabić!

Zgłoszenie od świadka postawiło policję na nogi

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Policach otrzymał informację o kierowcy samochodu osobowego, który może znajdować się pod wpływem alkoholu.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd i podjęli próbę kontaktu z siedzącym w środku mężczyzną. Już pierwsze chwile rozmowy wzbudziły ich podejrzenia.

Parkowanie zakończyło się stłuczką

Jak ustalili policjanci, kierowca podczas manewru parkowania uszkodził inny zaparkowany samochód. To jednak nie był koniec jego problemów.

Mieszkaniec Szczecina miał wyraźne trudności z mową, a od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że konieczne będzie przeprowadzenie badania alkomatem.

Alkomat pokazał niemal 4 promile

Wynik okazał się wręcz szokujący. Badanie wykazało, że kierowca miał w organizmie blisko cztery promile alkoholu. To stężenie, przy którym dochodzi już do poważnych zaburzeń koordynacji ruchowej, orientacji i zdolności oceny sytuacji na drodze.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do jednostki. Tam usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Dawka niemal śmiertelna

Warto wiedzieć, że stężenie alkoholu na poziomie blisko czterech promili jest uznawane za skrajnie niebezpieczne dla zdrowia i życia. Przy takim upojeniu mogą występować poważne zaburzenia świadomości, utrata kontroli nad organizmem, a nawet śpiączka alkoholowa. Lekarze podkreślają, że dawka alkoholu prowadząca do stężenia około 4 promili u części osób może okazać się śmiertelna. Tym bardziej szokuje fakt, że mieszkaniec Szczecina w takim stanie zdecydował się wsiąść za kierownicę samochodu.

Grożą mu trzy lata więzienia

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości mieszkańcowi Szczecina grożą poważne konsekwencje. Zgodnie z przepisami może zostać skazany nawet na trzy lata pozbawienia wolności.

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadka mogła zapobiec znacznie groźniejszym skutkom. Tym razem skończyło się na uszkodzonym aucie. Nietrudno jednak wyobrazić sobie, do jakiej tragedii mogłaby doprowadzić jazda kierowcy mającego prawie cztery promile alkoholu we krwi.

Wirtualny alkomat - skorzystaj z kalkulatora promili Krok 1 z 3, podaj swoje informacje Płeć Kobieta Mężczyzna Wiek 18-99 lat Wzrost cm Waga kg Spożycie alkoholu Na pusty żołądek Po małym posiłku Po dużym posiłku Dalej