Hotele pękają w szwach po wakacjach. Turyści ruszyli nad Bałtyk

Jesienna pogoda przyciąga turystów do Świnoujścia i Kołobrzegu

Zazwyczaj to sierpień zamykał okres największego oblężenia nad polskim morzem, jednak obecne miesiące przeczą tej regule. Wyjątkowo ciepły wrzesień sprawił, że wyjazdy na weekendy stały się niezwykle popularną formą spędzania wolnego czasu, ratując nadmorskie kurorty przed posezonowymi pustkami.

Zjawisko to dokładnie tłumaczy prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Wiele hoteli, pensjonatów oraz lokali gastronomicznych mówi o najlepszej jesieni od dekady. To kwestia bardzo udanej pogody nad Bałtykiem i tego, że wiele obiektów oferuje specjalne ceny dla klientów. Nad Bałtykiem w piątki, soboty i niedziele mamy naprawdę fantastyczną frekwencję – mówi Hanna Mojsiuk.

Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się Świnoujście, Kołobrzeg, Pobierowo, Międzyzdroje oraz Rewal. Co istotne, na polskie wybrzeże masowo ściągają nie tylko rodzimi turyści, ale również mnóstwo gości zza zachodniej i południowej granicy, czyli z Niemiec oraz Czech.

Grzybobranie w okolicach Wolina nowym hitem wśród wczasowiczów

Osoby odwiedzające region po wakacjach oczekują obecnie znacznie szerszej oferty niż tylko piaszczysta plaża czy urokliwy deptak. Zauważalnie rośnie zainteresowanie atrakcjami zlokalizowanymi w głębi lądu, a szczególnie malowniczymi terenami leśnymi, gdzie można aktywnie spędzić czas.

Zmianę preferencji przyjezdnych zauważa szefowa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Mamy już czasy, gdy nad morze przyciąga nie tylko morze. Turyści coraz chętniej odwiedzają okolice Wolina, Kamienia Pomorskiego czy Gryfic, by iść na grzybobranie. To kolejny trend turystyczny – podkreśla Hanna Mojsiuk.

O tej porze roku urlopowicze decydują się przeważnie na krótkie wizyty, podczas których stawiają na wizyty w lokalach gastronomicznych, relaks w strefach spa oraz długie spacery po okolicy. Wśród turystów dominują zwłaszcza mieszkańcy Szczecina i sąsiednich miejscowości, którzy bardzo często organizują takie krótkie, weekendowe wypady pod wpływem nagłego impulsu.

Obiekty w Świnoujściu i Międzyzdrojach przyjmują rezerwacje na Sylwestra

Właściciele ośrodków wypoczynkowych nie kryją entuzjazmu z powodu nieustannie rosnącego obłożenia. Recepcje regularnie przyjmują zapytania dotyczące nie tylko bieżących terminów, ale również rezerwacji na andrzejki, czas Bożego Narodzenia oraz noc sylwestrową.

Sytuację chwali między innymi właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu.

- Jesteśmy zadowoleni, bo są turyści z Polski, z Niemiec, z Czech. Wszyscy chwalą obsługę, dobrze się tu czują i wiedzą, że jesień nad Bałtykiem to wysoka jakość, a ceny są relatywnie niższe – mówi Grzegorz Dobosz.

Bardzo zbliżone, optymistyczne sygnały napływają także z sąsiednich kurortów, w tym przede wszystkim z Międzyzdrojów, gdzie wzmożony ruch turystyczny zdaje się w ogóle nie słabnąć.

Potwierdza to przedstawicielka znanego kompleksu hotelowego.

- Jesień nie jest już postrzegana jako okres przejściowy, ale jako pełnoprawny sezon na regenerację i wypoczynek health & wellness w bardziej atrakcyjnych cenach. Są także pytania o Andrzejki nad Bałtykiem, ofertę sylwestrową czy o zmianę cen podczas zimowych rezerwacji – mówi Katarzyna Zawadzka, dyrektor sprzedaży i marketingu w obiekcie Wave Międzyzdroje.

Rynek najmu krótkoterminowego na Pomorzu Zachodnim mocno zyskuje

Znakomita koniunktura utrzymuje się także w segmencie prywatnych apartamentów udostępnianych turystom. Mimo że ten okres zazwyczaj wiązał się z drastycznym spadkiem liczby rezerwacji, obecnie właściciele lokali bez problemu znajdują chętnych aż do końca października.

Ten pozytywny trend dokładnie analizuje specjalista do spraw nieruchomości. „Sezon w wielu przypadkach się wydłuża. Apartamenty, które wcześniej były wynajmowane tylko do końca września, pozostają w ofercie nawet przez cały październik. Zdarza się, że ktoś przyjeżdża na jeden dzień, a zostaje cały weekend” – zauważa ekspert rynku Mirosław Król.

Przedsiębiorcy działający na wybrzeżu mają wielką nadzieję, że dogodna pogoda utrzyma się przez kolejne tygodnie, co pozwoli zaliczyć ten sezon do absolutnie rekordowych. Jednocześnie baza noclegowa w regionie już teraz promuje pakiety na chłodniejsze miesiące, uwzględniające morsowanie i wypoczynki świąteczne, aby skutecznie utrzymać potężny strumień turystów zmierzających nad polskie morze.

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