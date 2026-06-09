Darmowe badania i poczęstunek. Szpital zaprasza pacjentów

Medyczne miasteczko przed szpitalem na Arkońskiej

Tuż obok charakterystycznego budynku z lądowiskiem dla helikopterów wyrośnie specjalna strefa profilaktyczna. Zgłoszenia nie są wymagane, a każdy odwiedzający otrzyma tak zwany „Paszport Pacjenta”, uprawniający do zbierania pieczątek na stoiskach. Zgromadzenie czterech stempli gwarantuje zdobycie drobnych podarunków, które organizatorzy przygotowali dla najbardziej aktywnych uczestników akcji.

Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szczecińskiej placówki, zaznacza wyraźnie przesiewowy charakter środowej inicjatywy.

– Pacjent dowie się ustnie, czy wszystko wygląda OK, czy powinien pogłębić diagnostykę. Nie drukujemy wyników, nie wystawiamy skierowań ani recept.

Lista badań bez skierowania w Szczecinie

W rozstawionych namiotach specjaliści przeprowadzą błyskawiczną ocenę najważniejszych parametrów pacjentów. Dostępne badania to między innymi: sprawdzenie ciśnienia oraz stężenia glukozy we krwi, szczegółowa analiza składu ciała, pozwalająca określić nawodnienie i ilość tkanki tłuszczowej, spirometria kontrolująca wydolność układu oddechowego, profilaktyczne badanie ultrasonograficzne tarczycy, a także praktyczna nauka ratowania życia podczas zajęć z pierwszej pomocy.

Pełnoletnie osoby zainteresowane USG oraz spirometrią będą musiały złożyć stosowny podpis na formularzu pisemnej zgody. Działania te służą jedynie celom statystycznym i absolutnie nie mogą być traktowane jako pełnoprawna porada lekarska.

Prelekcje ekspertów i lekarzy SOR na scenie

Podczas trwania festynu uruchomiona zostanie scena, z której specjaliści ze szczecińskiego szpitala będą edukować zebranych gości. W harmonogramie przewidziano wystąpienia między innymi: pulmonologa opowiadającego o zapobieganiu nowotworom płuc, pracownika oddziału ratunkowego, który wytłumaczy zasady zgłaszania się na SOR, kardiologa skupionego na dolegliwościach układu krążenia, a także psychologa, dietetyka, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego oraz transplantologa klinicznego.

Jest to niezwykle rzadka szansa na bezpośrednie spotkanie z doświadczonymi autorytetami medycznymi, całkowicie omijając tradycyjne procedury oraz wielomiesięczne kolejki oczekujących do specjalistów.

Darmowy poczęstunek w strefie relaksu szpitala

Na uczestników medycznego pikniku czeka również specjalnie wydzielona przestrzeń z wygodnymi leżakami, gdzie będzie można spróbować lekkich i zdrowych przekąsek. Organizatorom bardzo zależało na stworzeniu przyjaznego środowiska, całkowicie wolnego od typowego dla przychodni pośpiechu oraz stresu.

Środowe wydarzenie sfinansowano z funduszy unijnych pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Placówka przeznacza te potężne środki na rozwój oddziałów onkologicznych, modernizację sprzętu diagnostycznego oraz całościową poprawę szpitalnej infrastruktury. Aby dostać się na teren darmowej imprezy, należy skorzystać z nowej bramy wjazdowej od ulicy Arkońskiej, zlokalizowanej bezpośrednio przy budynku „K”.

i Autor: SPWSZ w Szczecinie/ Materiały prasowe

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